Violento asalto en la madrugada: redujeron a un hombre en la calle, lo golpearon y huyeron con su celular

La escena fue rápida y violenta. En menos de un minuto, dos hombres redujeron a un vecino en la vereda, lo tiraron al suelo y lo golpearon para quitarle el teléfono celular. Las imágenes del sistema de videovigilancia del 911 muestran cómo uno de los atacantes lo inmoviliza mientras el otro revisa sus pertenencias.

El joven intenta resistir, pero los golpes lo obligan a soltar el aparato. Con el botín en mano, los agresores se alejaron por la esquina, mientras la víctima huía en sentido contrario.

El hecho ocurrió en las últimas horas en la intersección de calles Santiago Temple y Belgrano, en barrio Güemes, en la capital cordobesa. Desde el centro de monitoreo, los operadores del 911 detectaron la agresión y alertaron a los móviles de la policía provincial que patrullaban la zona.

El operativo se desplegó de inmediato. Minutos después, en calle Turrado Juárez y Richardson, los efectivos interceptaron a los sospechosos y recuperaron el dispositivo sustraído. Uno de ellos intentó darse a la fuga corriendo, pero fue reducido a los pocos metros. Ambos fueron trasladados a sede policial junto con el teléfono incautado y quedaron a disposición de la Justicia.

El sistema de videovigilancia 911 funciona con cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad y permite seguir en tiempo real situaciones de riesgo. En este caso, la alerta permitió actuar con rapidez y evitar que los agresores escaparan con el objeto robado.

Las imágenes del hecho, que duró pocos segundos, forman parte de la evidencia incorporada a la causa.

En ellas se observa la violencia del ataque y la coordinación entre los dos hombres para reducir a la víctima.

Primero se abalanzan sobre él y luego lo empujan contra la vereda. Mientras uno intenta sostenerlo, el otro lo golpea y revisa sus bolsillos.

En otra secuencia, se ve cómo la víctima se enfrenta a los agresores y forcejea mientras es golpeado. Finalmente, ambos se alejan caminando, sin advertir que las cámaras habían registrado cada movimiento.