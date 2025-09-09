Violento asalto en La Plata: golpearon brutalmente a un adolescente para robarle la moto a su madre

Un violento asalto conmocionó al barrio San Carlos, en La Plata. Una mujer fue sorprendida por motochorros cuando llegaba a su casa y su hijo de 13 años terminó herido al intentar defenderla.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 22.30, en las inmediaciones del cruce de las calles 145 y 526. La víctima regresaba en moto tras su jornada laboral cuando dos delincuentes la interceptaron en la puerta de su vivienda. Apenas descendió del rodado, los asaltantes la amenazaron y comenzaron a golpearla para quitarle sus pertenencias.

En medio del ataque, el adolescente salió de la casa para ayudar a su madre. Sin embargo, uno de los ladrones lo agredió brutalmente: le pegó en la cabeza con un objeto metálico, lo que le provocó la pérdida de conocimiento. La escena se volvió aún más violenta cuando, mientras madre e hijo quedaban en estado de shock, apareció una segunda moto con otros dos cómplices . Entre los cuatro lograron llevarse el vehículo y escaparon a toda velocidad.

El menor fue trasladado a un centro de salud, donde se recupera favorablemente, aunque permanece bajo control médico por el fuerte golpe recibido. Según informaron fuentes del caso, el ataque le provocó una lesión en la cabeza que requirió atención inmediata.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que caratuló el expediente como robo calificado y lesiones. Los investigadores sospechan que los cuatro delincuentes forman parte de una organización que ya habría actuado en la zona, dado el modus operandi empleado: emboscadas rápidas, uso de dos motos y violencia extrema para reducir a las víctimas.

En estas horas, efectivos de la policía bonaerense analizan las cámaras de seguridad del barrio para reconstruir la fuga y dar con los responsables. También se revisan registros de otros hechos similares ocurridos en el oeste platense, con el objetivo de determinar si se trata de la misma banda.

Un caso trágico en La Matanza

Un adolescente de 17 años, Dilan Joel Insfrán, fue asesinado de tres balazos cuando quiso defender a su madre de un intento de robo en la puerta de su casa de González Catán, en el partido de La Matanza.

El homicidio ocurrió anteayer a la tarde cuando Alicia Ojeda, de 53 años, estaba por ingresar a su casa con su camioneta Toyota Hilux y fue sorprendida por cuatro delincuentes, uno de ellos de tan solo 15 años.

“Se llevaron a un pibe que solo quiso salvar a su mamá”, sostuvo un vecino, según publicó el medio local Inforbano.

Ojeda y su hijo fueron interceptados en a las 18.35 por los delincuentes que quisieron robar la camioneta. Insfrán intentó defender a su madre y fue baleado. El adolescente recibió tres balazos: dos a la altura de una de sus axilas y el restante en el cuello.

Homicidio en La Matanza: las imágenes de las cámaras de seguridad

El menor fue trasladado de urgencia al hospital Simplemente Evita de La Matanza, donde llegó sin vida , y los delincuentes escaparon sin robar nada.

En la huida, los ladrones le dispararon a un vecino que, desesperado al escuchar los balazos, salió de su casa para buscar a su hija adolescente que había ido a hacer unas compras.

“Cuando escucho la primera detonación salí de mi casa y veo a un muchacho con una gorra rosa y una pistola nueve milímetros negra. Cuando salgo le pegan el último tiro a Dilan. Cuando me ven salen en dirección mía. Yo salí a defender a mi hija, que tiene 10 años. Me disparan. Si no me tiraba al piso me pegaba en la cabeza o en el pecho. ‘Tira, tira´, gritaron", dijo en declaraciones al canal América el vecino que fue testigo del homicidio de Dilan.

Los momentos previos y posteriores al intento de robo y homicidio quedaron registrados por cámaras de seguridad instaladas en casas de vecinos de las víctimas.