Violento asalto en Santa Fe: amenzó a una kiosquera con una cuchilla de carnicero y le robó $200.000 en cigarrillos

Un violento asalto se dio en un kisoco de la ciudad de Santa Fe cuando un hombre amenazó a la empleada con una cuchilla de carnicero y como la recaudación era muy poca le robó $200.000 en cigarrillos. Mientras la mujer le pedía que no le hiciera daño, el hombre le decía “No vengo por vos, vengo por el dinero”.

El hecho ocurrió el lunes cuando, pasadas las 8 de la mañana, un hombre con un buzo con capucha y lentes de sol ingresó a un local ubicado en Aristóbulo del Valle al 8100, esquina French, de la ciudad de Santa Fe. Tras hacerse pasar por un cliente y ver que la empleada estaba sola, la abordó amenazándola con un cuchillo de carnicero.

“No me pareció sospechoso que llevara lentes porque a esa hora muchos clientes lo hacen, pero cuando entré para preguntarle qué necesitaba vi que se puso el barbijo y me arrinconó al sector de la caja y me pidió todo el dinero y los paquetes de cigarrillos”, explicó Karen, la víctima del robo, al medio local Aire de Santa Fe.

"No vengo por vos, vengo por la plata": violento asalto en un quiosco de Santa Fe

La empleada explicó que como había abierto el local hacía unos minutos, la recaudación era muy poca, por lo que le dio el poco de cambio que había en la caja registradora. Luego, el delincuente le pidió que le entregara los cigarrillos que tenía en una alacena. “Sacó una bolsa de consorcio y amenazándome con una cuchilla, que parecía de una carnicería, me pidió que pusiera todos los paquetes adentro”, relató Karen.

En el video, al que accedió LN+, se puede ver cómo la mujer tiembla ante la amenaza del delincuente. “No me hagas nada por favor”, se la escucha decir.

A lo que el hombre le contesta: “Yo por vos no vengo, vengo por los cigarros y la plata. Yo me voy y listo. No te voy a tocar, no te voy a hacer nada, no te hagas problema”. Mientras se la ve a Karen metiendo los paquetes de cigarrillo en la bolsa, el delincuente le insiste apuntándole con la cuchilla: “Rápido mamita, porque no tengo todo el día, dale, dale”.

La joven, por último, expresó al medio local: “Fue muy feo, porque me insultaba y me pedía que no lo mire a la cara. Y después salió como si nada”. Además, dijo que a una cuadra hay un banco, pero en el resto del barrio no llega la seguridad de los policías.

