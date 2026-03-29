Fuerte choque entre un colectivo y un patrullero que pasó en rojo: terminaron incrustados contra una pizzería

La mañana de este domingo comenzó con un fuerte incidente en el barrio porteño de Constitución, cuando un colectivo y un patrullero que pasó en rojo un semáforo chocaron en la intersección de la avenida San Juan y Sáenz Peña. Producto del impacto hay siete heridos y algunos fueron trasladados a hospitales cercanos.

El hecho ocurrió cuando el móvil de la Policía de la Ciudad, que circulaba desde la avenida San Juan hacia Paseo Colón cruzó el semáforo en rojo, tal como muestra un video captado por las cámaras de seguridad de la zona.

El colectivo de la Línea 168, que venía desde Constitución, cruzó por debajo de la autopista 25 de Mayo, pasó por Sáenz Peña y cuando siguió de largo fue cuando impactó contra la camioneta. El patrullero se abrió, hizo un trompo y quedó incrustado de culata dentro de una pizzería ubicada en la esquina.

El colectivo, por su parte, chocó contra un árbol en la vereda y parte de la vidriera del local, y quedó estrellado al lado del patrullero.

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Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a LA NACION, hasta el momento se reportaron siete personas heridas producto del choque. Tres de ellas fueron atendidas en el lugar y otras cuatro requirieron traslado a los hospitales Ramos Mejía y Penna.

Se trata de pasajeros que se encontraban en el colectivo 168 y los efectivos de la camioneta policial, que fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Británico. En el lugar trabajaron cinco móviles del servicio de salud.

Semáforo en rojo y choque en Tigre

El conductor de una moto y su acompañante iban a mucha velocidad, chocaron contra un auto y cayeron varios metros. El hecho ocurrió este sábado por la madrugada en la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, cuando el vehículo de menor porte cruzó con luz roja el semáforo. El impacto quedó registrado por los dispositivos de vigilancia, que permitieron visualizar la escena.

Según informaron a LA NACION desde el municipio de Tigre, la moto transitaba por Avenida de los Constituyentes cuando ignoró la indicación del semáforo y chocó de frente contra un vehículo Peugeot 208 que circulaba por la misma arteria en dirección opuesta.

El momento del accidente, captado por las cámaras de la Municipalidad.

Los heridos recibieron atención en el lugar de los hechos y luego fueron derivados al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez. Los informes médicos confirmaron que las víctimas quedaron fuera de peligro.

En el video difundido por las autoridades se observa cómo se aplica el protocolo de emergencia, donde se le indica a un móvil que recorría la zona que se acerque a la intersección de la ruta 9 y 197, tras identificar “un visual de un siniestro vial”. También se registra el llamado de un testigo, que informa lo ocurrido: “Estábamos con la flecha para doblar y se le cruzan—en referencia al Peugeot—dos chicos en una moto a un auto. Los chocó de frente”.