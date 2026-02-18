Violento robo en Lanús: disparos al aire, botellazo y la sospecha de que uno sería un exalumno de la víctima

Para obligarlos a entregar el Peugeot 208, los dos delincuentes hicieron varios disparos al aire. El dueño del vehículo, desesperado e indignado porque también se llevaban el celular con su billetera virtual, respondió arrojando un botellazo contra los asaltantes.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió en Aconcagua 3920, en Lanús, cerca del límite con Lomas de Zamora, cuando dos ladrones sorprendieron al matrimonio en el momento en que sacaban el automóvil de la puerta de su casa. Un tercer delincuente quedó al comando de una camioneta Jeep que usaron como vehículo de apoyo.

“Dame las llaves o te mato”, “Bajá o te mato”, gritaron los asaltantes mientras apuntaban con armas al matrimonio.

El robo fue registrado por una cámara de seguridad particular, que también captó los gritos de los delincuentes y de la pareja. Además, uno de ellos le dio un culatazo a uno de los integrantes de la familia y lo obligó a descender del Peugeot 208.

Asalto piraña en Lanús

Cuando el ladrón tomó control del automóvil y sus cómplices subieron nuevamente a la camioneta Jeep, escaparon. Casi al mismo tiempo, una de las víctimas se arrojó sobre la camioneta y uno de los ladrones volvió a disparar al aire. Entonces, el dueño del Peugeot 208 lanzó un botellazo que impactó en su propio vehículo.

La esposa del propietario, docente de profesión, creyó reconocer al delincuente que tenía su rostro descubierto. Le pareció que se trataba de un alumno del barrio Los Ceibos, en San Francisco Solano.

Precisamente en esa localidad del partido de Quilmes, y 40 minutos después del robo, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron abandonado el Peugeot 208 del matrimonio. En ese mismo barrio, los delincuentes realizaron tres compras con la billetera virtual que la víctima tenía en el celular robado. El damnificado fue hasta la zona para recuperar su vehículo y se presentó en los locales donde los ladrones hicieron los gastos, para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad y demostrar que no era él quien había efectuado las compras.

Hasta el momento, la policía no detuvo a ninguno de los tres asaltantes.

Otro asalto con la misma modalidad y en la misma zona

Dieciocho horas después, cerca de la Municipalidad de Lanús, ocurrió un hecho similar. Dos delincuentes armados que circulaban en una moto interceptaron a una mujer cuando salía de su casa, en la calle Vicente Damonte.

A punta de pistola, le exigieron que entregara su Toyota Cross. La víctima se resistió y los ladrones le dispararon dos veces. La mujer sufrió lesiones leves y fue trasladada al hospital Evita, donde recibió atención. Los delincuentes huyeron sin llevarse la camioneta.