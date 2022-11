“Viuda negra” de San Isidro”: la verdadera chica de la foto de Tinder de la estafadora afirmó que ella no es “Valentina”

escuchar

Una joven de 23 años que vive en el barrio de La Boca denunció que “Valentina”, la “viuda negra” que es buscada por seducir, drogar y desvalijar, junto con dos cómplices, a un hombre que terminó internado en el Hospital Central de San Isidro, le robó fotos de sus redes sociales para utilizarlas en la app Tinder y captar la atención de la víctima, que la recibió en su departamento de Martínez.

“Yo no tengo nada que ver con esto y me han ensuciado”, dijo a la agencia de noticias Télam Ludmila, la joven que afirma ser damnificada, cuando se dirigía a la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro a declarar en la causa.

La sospechosa y sus cómplices

“Las fotos me las robaron de mi Instagram y de Facebook, pero nunca tuve las cuentas públicas. El que utilizó o pasó mis fotos tiene que ser alguien conocido, no suelo aceptar a desconocidos”, afirmó.

Ludmila hace referencia a un hecho de la modalidad conocida como “viuda negra”, apelativo que designa a las mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para robarles.

El caso, investigado por el fiscal de Martínez, Gastón Garbus, ocurrió entre la noche del 8 y los primeros minutos del 9 de septiembre pasado en un departamento situado de Martínez, en San Isidro, donde Daniel B. citó a “Valentina”, como se hacía llamar una supuesta joven de 21 años que había conocido tres días antes en la app de citas Tinder.

En el departamento donde se concretó la cita vive una familiar de Daniel B., explicaron a LA NACION fuentes de la investigación.

Después del primer contacto por Tinder, la joven y el hombre continuaron sus conversaciones por chats de WhatsApp. Él llegó a enviar varios mensajes de audio, ella solo texto.

“Hola. ¿Cómo estás? Soy Valentina, de Tinder”, fue lo primero que escribió ella al hacer contacto telefónico. Después se intercambiaron mensajes para arreglar el plan del encuentro. La idea era cenar, mirar películas y “pasarla bien”.

Valentina, el nombre usado en Tinder por la “viuda negra”, se presentó la cita a las 21.20 del 8 de septiembre pasado. A Daniel B. le dijo que llegó en un auto que había contactado por una app, pero la sospecha de los investigadores es que no contrató ningún auto de alquiler y que su afirmación fue parte de la historia que inventó como parte del plan criminal. Habría viajado en tren o en colectivo, para evitar que pudieran “reconstruir” el trayecto que hizo.

Los mensajes de la estafadora de Tinder

Fuentes judiciales citadas por Télam, explicaron que el fiscal Garbus se contactó ayer con Ludmila y dispuso que hoy fuera a declarar a la DDI, con el objetivo de ver si, a partir de lo que pueda contar o del análisis de sus redes, se puede identificar a algún integrante de la banda de “NN Valentina”.

”Ayer mismo se contactaron conmigo de la fiscalía y me dejaron tranquila porque me dijeron que no coincidían mis fotos con la verdadera chica que aparece en los videos, escapando de la casa del hombre asaltado”, dijo Ludmila.

LA NACION