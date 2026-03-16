Volcó un micro de larga distancia en la ruta 9: al menos 10 heridos
El siniestro vial tuvo lugar en la madrugada de este lunes a la altura del kilómetro 177 del transitado camino a la altura de Gobernador Castro, en dirección a la ciudad de Mar del Plata
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En la madrugada de este lunes, antes del amanecer, un micro de larga distancia que había partido desde Córdoba con destino a la ciudad de Mar del Plata volcó hacia el cantero central de la ruta nacional 9 por causas que aún se investigan. A bordo viajaban 42 personas; nueve de ellas fueron trasladadas a un hospital de San Pedro con heridas de distinta consideración.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 177, en las inmediaciones de Gobernador Castro, según pudo saber LA NACION. El vehículo, un Scania Metalsur bus de la empresa Buses Lep, era conducido por un chofer de 44 años y perdió el control del vehículo.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que nueve pasajeros resultaron heridos con politraumatismos y fueron trasladados por ambulancias al Hospital Emilio Ruffa de San Pedro. “El resto de las personas ya está en viaje a la ciudad de Buenos Aires en otro móvil”, agregaron los voceros.
Según los medios locales, la directora del hospital de San Pedro indicó que los pacientes estaban siendo evaluados con estudios de rayos X y tomografías y que uno de los heridos ingresó al quirófano.
En el operativo intervinieron bomberos voluntarios, ambulancias de San Pedro, Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía, además de Defensa Civil, Policía, Gendarmería y personal del corredor vial.
Perdió el control de la camioneta y volcó en una ruta de Corrientes: un muerto
Una bebé de cinco meses falleció este viernes tras el despiste y vuelco de una camioneta en Corrientes. El incidente ocurrió minutos antes del mediodía cuando una familia, oriunda de Entre Ríos, se trasladaba hacia Misiones. El conductor perdió la estabilidad en el kilómetro 361 de la ruta nacional 14 por motivos que los peritos intentan establecer.
Según publicó el medio local UNO Entre Ríos, los padres de la niña recibieron atención médica inmediata tras el impacto. La madre ingresó al Hospital Samuel W. Robinson de Mocoretá con traumatismos severos y los médicos ordenaron una cirugía de urgencia para tratar sus lesiones. El padre permaneció hospitalizado bajo supervisión para evaluar su evolución clínica.
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