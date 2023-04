“Yo tuve suerte”: otro chofer fue baleado en un brazo en la misma zona hace diez días

escuchar

En momentos en los que se da el paro de cerca de 10 líneas de colectivos en La Matanza en protesta por la detención de dos conductores que supuestamente agredieron, en medio de una manifestación, al ministro de Seguridad Sergio Berni el lunes, un chofer de la línea 622 contó que hace un par de semanas fue baleado por delincuentes cuando estaba comenzando su turno en Virrey del Pino, la misma localidad donde fue asesinado el colectivero Daniel Barrientos.

“La bala me dio en el brazo. Tuve la suerte que no tuvo mi compañero. Con mi mujer lloramos cuando nos enteramos de su muerte”, dijo Néstor Segovia en declaraciones a los medios e hizo referencia a Daniel Barrientos, el chofer asesinado por delincuentes el lunes a la madrugada cuando circulaba con el colectivo que fue abordado por dos delincuentes.

Hoy, Luis Gómez, uno de los delegados de la empresa de transporte Nueva Ideal, la línea en donde trabajaba Barrientos, aseguró que la agresión que recibió Berni el lunes en medio de la protesta de choferes por la inseguridad en el conurbano fue porque hacía 10 días, cuando balearon a Segovia, les había prometido seguridad.

El 20 de marzo, a las 19.15, Néstor se encontraba por salir de una de las cabeceras en la empresa de transporte Almafuerte, en el kilómetro 44 de la ruta 3 de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, cerca del barrio Padre Mugica.

En ese momento, Néstor no tenía pasajeros a bordo, y lo único que tenía de valor era su celular y 300 pesos.

Segovia abraza a un compañero Ricardo Pristupluk

“Dos chicos me golpearon la puerta para subir y me quisieron robar. Como no les abrí, voy hasta la esquina para retomar el recorrido. Entonces, uno levanta su buzo, saca un arma y me tira un tiro que me da en el brazo”, relató Ernesto a varios medios apostados en las instalaciones de la empresa Almafuerte, en medio de cese de actividades.

“Cuando vi que sacó el arma, moví el colectivo. El chico quedó más atrás y ahí disparó. Si yo hubiese estado bien delante de él, me pega [el tiro] en la espalda y yo no estoy acá contando esto”, exclamó. “No sé qué me querían robar, yo solo llevaba 300 pesos y un celular”, dijo.

Luego, continuó: “Después de que me pegaron el tiro, logré salir de ahí, me fui a la parada y agarré un trapo de piso y me hice un torniquete porque me quedó la carne viva”, explicó.

En cuanto a los delincuentes dijo que “uno tendría 20 y el otro 17 años”, que “son el barrio [Mugica]” y que estaban “a cara descubierta, con gorrita y uno se veía drogado”.

Nestor Segovia fue baleado el 20 marzo Ricardo Pristupluk

Si bien dijo que no sabe si los detuvieron, aclaró que le mostraron una foto de los sospechosos y los reconoció y que estaban a la espera de la orden del juez para hacer el allanamiento.

“Cuando me enteré de lo de Barrientos, lamentablemente yo me puse a llorar con mi señora porque me acordé de lo que me pasó a mí. Yo tuve suerte, no fue mi día o es que tuve la decisión de mover el colectivo. Hay muchos compañeros que sufrieron robos y violencia también. Muchos tienen golpes en la cabeza, culatazos, cortes”, explicó.

Ante la falta de efectivos policiales en la zona, contó cómo tratan de cuidarse entre ellos los choferes: “La única seguridad que tenemos es el celular, nos mandamos mensajes mirando las paradas de enfrente para ver si hay caritas raras o si hay alguno que esté falopeado”, explicó.

