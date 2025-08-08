6 propuestas para seguir estudiando

1. Centro de E-Learning UTN UBA

La modalidad virtual permite estudiar desde cualquier lugar y adaptar los tiempos a tu rutina.

Especializado en educación a distancia, este espacio académico de la UTN Buenos Aires ofrece una gran variedad de cursos, diplomaturas y programas de formación profesional 100% online. Lo interesante es que están pensados tanto para quienes buscan actualizar conocimientos técnicos como para quienes quieren incorporar herramientas blandas: desde liderazgo y comunicación hasta programación, diseño UX o habilidades para emprender.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en el precio de lista en Cursos, Diplomaturas, Expertos Universitarios y para el Posgrado en Gestión de Proyectos en compra online todos los días

2. Coderhouse

En Coderhouse es posible acceder a certificaciones y acompañamiento personalizado.

Es una de las plataformas más elegidas por quienes quieren formarse en disciplinas digitales. Coderhouse ofrece cursos en vivo, dictados por profesionales en actividad, en áreas como marketing digital, programación, diseño UX/UI, data analytics y más. Su plan CoderBeca otorga un 70 % de descuento automático al inscribirse. Solo hace falta asistir al 85 % de las clases, entregar los trabajos prácticos a tiempo y aprobar el proyecto final.

20% acumulable en el plan Coderbeca todos los días

3. Instituto de Cultura del CUDES

A lo largo del año, en el CUDES se suman visitas culturales, clases con especialistas y materiales complementarios que enriquecen la experiencia.

Para quienes buscan una formación más humanista, con foco en la identidad nacional, el Instituto de Cultura del Centro Universitario de Estudios (CUDES) ofrece programas que invitan a descubrir y valorar el patrimonio cultural argentino. Su propuesta más reconocida es la Diplomatura en Cultura Argentina, un recorrido por el pensamiento, la historia, el arte, la literatura y la religión que dieron forma a nuestro país. Se puede cursar de manera presencial o virtual, y no requiere conocimientos previos.

10% online y presencial en el arancel de la Diplomatura en Cultura Argentina todos los días

4. English Actually

En English Actually la dinámica es flexible, amena y actual.

Una propuesta clara y directa para quienes buscan aprender inglés hablando desde el primer día. Las clases se dictan 100 % online, con profesores nativos y materiales auténticos, enfocados en un uso práctico del idioma desde el inicio. La modalidad está centrada en la conversación y la pronunciación, con ejercicios diseñados para comunicarse en contextos reales y mejorar también la escritura.

25% en el paquete de 8 clases online grupales de conversación todos los días

5. Kinetic Training

Las clases de Kinetic Training están pensadas para generar impacto real en el trabajo cotidiano, con docentes cercanos, ejercicios dinámicos y materiales actualizados.

Con base en Córdoba y más de diez años de experiencia, Kinetic ofrece programas de formación diseñados para potenciar habilidades en liderazgo, agilidad y gestión del cambio. Sus cursos, disponibles en modalidad presencial y online, combinan teoría y práctica en entornos participativos, lo que los convierte en una opción ideal para profesionales que buscan herramientas aplicables al mundo laboral.

20% en el precio publicado en las modalidades Live Class, On Demand y Blendy on Site en compra online todos los días

6. Studio Arte & Música

Grandes y chicos pueden dar rienda suelta a su pasión artística en Studio Arte & Música.

En pleno corazón de Palermo, este espacio propone clases independientes o grupales de instrumentos como piano, guitarra, bajo, violín, ukelele, saxo y batería, además de canto, comedia musical e iniciación musical para niños desde los 3 años hasta adultos.

20% en el pago cuatrimestral de los talleres todos los días