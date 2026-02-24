6 tiendas para resolver una rica comida

Amparo Mercado Gourmet

La selección de Amparo eleva cualquier comida

Si la idea es armar una comida rica sin pasar horas en la cocina, Amparo Mercado Gourmet es de esos lugares que resuelven fácil. En su tienda se consiguen quesos y fiambres seleccionados, conservas, antipastos, pastas secas, salsas listas, aceites de oliva, aderezos y una buena variedad de vinos para completar la mesa. Ideal para armar una picada bien pensada o sumar productos de calidad a un menú simple y elevarlo en minutos.

25% los lunes y jueves

Franco Parma

Las cajas de Franco Parma también son un gran regalo

Una mesa bien resuelta puede empezar en una buena fiambrería. Franco Parma trabaja con quesos nacionales e importados, burrata fresca, jamón crudo, embutidos artesanales y tablas armadas listas para servir. También ofrece picadas por cantidad de personas y opciones en caja, pensadas para llevar o regalar. Ideal para una cena sin cocina: abrir, cortar pan, servir una copa y dejar que el producto haga lo suyo.

20% en cajas, canastas y tablas los lunes y martes

Bon Marché

La curaduría de Bon Marché transporta a los más deliciosos sabores del mundo

Para quienes buscan productos importados difíciles de conseguir en supermercados tradicionales, Bon Marché funciona como despensa gourmet online. En su catálogo hay quesos europeos, mantecas y cremas francesas, patés, mostazas de Dijon, mermeladas, chocolates y conservas seleccionadas. También suma vinos y bebidas para completar la experiencia. Una opción concreta para armar una comida con impronta francesa sin salir de casa.

15% en compra online o telefónica los martes, jueves y domingo

Mar Salvaje

Directo del mar a casa, la promesa de Mar Salvaje

Para los amantes del pescado y los mariscos, Mar Salvaje reúne en su tienda online productos gourmet pensados para armar una mesa distinta. Trabaja con conservas y productos marinos seleccionados: desde pencas despinadas y filets especiales a pescados enteros, mariscos y frutos de mar, ahumados y rebozados. Incluso cuentan con raviolones de trucha ahumada y una sección de congelados.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en compra online todos los días

Emporio Gourmet

La mesa está servida de la mano de Emporio Gourmet

Emporio Gourmet es una tienda de delicatessen y productos gourmet con base en Nordelta, especializada en picadas y productos listos para servir. Lo que más destaca de su catálogo son las picadas emporianas, disponibles en distintos tamaños según cantidad de comensales, junto a acompañamientos y snacks que permiten armar una comida rica sin cocinar, simplemente abriendo y sirviendo en casa.

20% para socios BLACK y 15% para Premium en picadas todos los días

Piccadely

Piccadely ofrece versiones de picadas para todos los gustos y cantidades de comensales

Piccadely es un proyecto argentino especializado en picadas y delivery con casi veinte años de experiencia en el AMBA. Permiten elegir entre una gran variedad de picadas por tamaño (chicas, medianas, grandes y extra grandes), además de opciones para regalar en cajas y tarjetas de regalo. Ofrecen servicios de entrega el mismo día, reparto programado o retiro en sucursal.

15% todos los días