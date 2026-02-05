La producción de autos tuvo su peor enero en 6 años; reglamentan como debe ser el cierre de colegios privados porteños
Estos son los títulos de la mañana del jueves 5 de febrero de 2026
LA NACION
- En enero se produjeron 20.998 vehículos en el país, lo que representó una caída del 20,7% frente a diciembre y del 30,1% interanual, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Fue el séptimo mes consecutivo de caída de la industria y el registro más bajo para un mes de enero desde 2020. El Gobierno dice que analizando eliminar el 2% de derechos de exportación que aún pagan las automotrices.
- La Argentina y Estados Unidos ratificaron su asociación estratégica al suscribir un “instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento” de esos materiales, cruciales para distintos sectores estratégicos. El canciller Pablo Quirno destacó los recursos con los que cuenta la Argentina en litio, así como la producción de oro, plata y zinc y un “potencial significativo” en uranio, tierras raras y grafito.
- El Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires aprobó una reglamentación para el cierre de colegios privados en el distrito. Buscan así prevenir “cancelaciones intempestivas” y garantizar procesos “ordenados” para que todos los alumnos matriculados tengan aseguradas nuevas vacantes. A partir de ahora, “toda decisión de cancelación deberá contar con la evaluación previa y avalada por la Dirección General Educación de Gestión Privada”.
- La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo Menem se alzaron con un importante triunfo al imponer al riojano Juan Carlos Pagotto como presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado. La elección de Pagotto postergó las aspiraciones de su compañero de bancada y exjefe del bloque oficialista del Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), que se había anotado para conducir la Comisión de Acuerdos.
- Luego de que el gobierno de Lula da Silva resolviera continuar con la investigación por presunto dumping en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay, un proceso impulsado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, la Argentina formalizó su defensa técnica ante las autoridades de ese país y solicitó el cierre del caso sin la aplicación de medidas.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
