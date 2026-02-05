LA NACION

La producción de autos tuvo su peor enero en 6 años; reglamentan como debe ser el cierre de colegios privados porteños

Estos son los títulos de la mañana del jueves 5 de febrero de 2026

An employee works on equipements for electric cars, at the Renault factory, in Cleon, northwestern France, on July 5, 2022. (Photo by Lou BENOIST / AFP)
En enero versus el mismo mes del año pasado, la producción de autos cayó un 30,1% y las exportaciones un 12,3%, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa)LOU BENOIST - AFP

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

