La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, la joven que recibirá la eutanasia en Barcelona

Este jueves 26 de marzo fue el día elegido por Noelia Castillo Ramos, la joven oriunda de Barcelona, para completar la eutanasia tras 20 meses de lucha judicial contra su padre. En este marco, la catalana de 25 años habló por primera y última vez con los medios en una entrevista en la que contó su historia y los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar con su vida.

Luego de meses de controversia, Castillo Ramos consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avale su deseo y rechace la petición de su padre de frenar su muerte asistida.

En la charla de media hora —que se publicó este miércoles— con el medio español Antena 3, la joven anticipó que este jueves 26 de marzo se realizará el procedimiento. “No lo dudé, lo tenía muy claro desde el principio”, aseguró al analizar su decisión.

La última entrevista de Noelia Castillo Ramos

“El dormir se me hace muy difícil. Tengo dolor de espalda, de piernas”, enumeró entre las razones que la llevaron a tomar su decisión. “Siempre me he sentido sola, nunca empatizaron conmigo“, añadió y sumó: ”Antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro. No tenía metas, objetivos, ni nada. Dos intentos de suicidio con pastillas, después me ingresó mi madre en el primer psiquiátrico (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada”.

La joven también se refirió al conflicto con su familia y defendió su postura frente a la falta de acompañamiento: “Nadie de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”.

“Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, afirmó.

Luego sumó: “No me gusta por qué camino va el mundo, la sociedad. Prefiero desaparecer, es cada vez peor. Dijeron muchas cosas incorrectas, ignoran todo sobre mí y mi caso. Yo no estoy en la cama postrada; yo me levanto, me ducho yo sola, me maquillo sola, me organizo“, y dijo: “Siempre he pensado que quiero morirme guapa, me pondré el vestido más lindo que tengo y me maquillaré. No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos”. La joven relató cómo será el momento: recibirá anestesia y luego la inyección que terminará con su vida.

En un relato que incluyó abusos psicológicos, sexuales e intrafamiliares, Noelia recordó años de consumo de estupefacientes, trastornos, maltrato, medicaciones e internaciones psiquiátricas: “Por fin lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar. No puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza".

Noelia relató sus años de depresión.

El caso de Noelia

En estos dos años, la joven pasó por numerosas instancias para conseguir su pedido. Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. A raíz del impacto, sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, lo que le impide moverse con soltura de la cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos, según consignó El Mundo.

Con un diagnóstico de paraplejia irreversible, en 2024 solicitó la muerte asistida, un pedido que abrió un profundo debate social y legal.

La joven recibirá la muerte asistida este jueves por la tarde (hora local).

En una primera etapa, la solicitud fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideraron que cumplía con todos los requisitos exigidos.

Sin embargo, desde el inicio de su pedido, su padre —con el respaldo de la organización Abogados Cristianos— se manifestó en contra de la decisión y presentó distintos recursos judiciales para impedir el procedimiento. A partir de allí, se desencadenó una extensa cadena de resoluciones judiciales que demoraron la eutanasia durante casi dos años.

“Mi padre me vio caer y no pudo hacer nada. Después de todo lo que ha hecho ya no me siento mal. No ha querido escucharme. No respetó mi decisión y nunca lo hará“, dijo la joven.

Finalmente, la Justicia de Cataluña avaló su decisión y más tarde el Tribunal Supremo confirmó ese criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo.