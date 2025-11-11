A qué hora llueve en AMBA hoy, martes 11 de noviembre

Luego de varias jornadas soleadas y con temperaturas más frescas, el calor dará paso a días con tiempo veraniego. Pero antes eso volverán las tormentas, tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este sentido, se prevé que este martes por la tarde el cielo se nuble completamente y por la noche comiencen las lluvias que se extenderán hasta la madrugada del miércoles.

El SMN emitió una serie de alertas amarillas por tormentas que afectarán a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense. Para este martes, en la ciudad de Buenos Aires la jornada comenzó con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 16°C, hacia la tarde se prevén chaparrones y por la noche podrían registrarse tormentas fuertes con hasta un 70% de probabilidad de precipitación.

De esta forma, se prevé que en estas áreas haya lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Según el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Las lluvias sobre la provincia de Buenos Aires. SMN

El miércoles, en tanto, volverá el sol pero con un ambiente algo ventoso. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado del sudoeste y una mínima que comenzará en 14ºC. La circulación de aire frío y seco dejará mucho sol, pero con un termómetro que no logrará superar los 26 grados. La noche cerrará con viento calmo y 22ºC, por lo cual seguirá con el camino de las temperaturas nocturnas altas.

Por otro lado, el jueves será otra jornada a pura primavera con mucho sol y una tarde de calor suave. Se espera un amanecer con 15ºC, viento leve del noreste y cielo despejado. La tarde será otra con mucho sol, poco viento y un termómetro que alcanzará los 26 grados.

Las alertas para este martes

Las alertas para este martes. SMN

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Además de para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el aviso de tormentas rige para las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, San Luis y Santa Fe.

A su vez, hay una alerta amarilla por vientos que alcanza a Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro, en donde los vientos del sudoeste alcanzarán velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora.

Entre la serie de recomendaciones para mantener protegida a la población frente al alerta por tormentas, el SMN sugirió: