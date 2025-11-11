Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este martes 11 de noviembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades; en la Ciudad, la máxima será de 27°C
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento que afectarán a 11 provincias durante este martes 11 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
El aviso por tormentas rige para Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, el sur de San Luis, el este de Río Negro, el centro de Mendoza y La Pampa. En esas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.
Por su parte, el alerta amarilla por viento alcanza a Neuquén, el sudoeste de Río Negro y Chubut. En esas áreas, el organismo anticipó vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar también hasta los 90 kilómetros por hora.
Entre las recomendaciones frente al alerta por tormentas, el SMN sugiere no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra correctamente; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad; y mantenerse alejado de playas, ríos o piletas para minimizar el riesgo de descargas eléctricas. Además, se aconseja estar atento ante la posible caída de granizo, seguir las indicaciones de las autoridades y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
En cuanto al alerta por viento, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados o volarse, mantenerse informado por fuentes oficiales y tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.
El clima en el AMBA
En la ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 16°C. Hacia la tarde se prevén chaparrones, y por la noche podrían registrarse tormentas fuertes con hasta un 70% de probabilidad de precipitación. La máxima alcanzará los 27°C. En los próximos días se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con descenso de la humedad y temperaturas estables.
En la provincia de Buenos Aires se anticipa un panorama similar, con una mínima de 14°C y una máxima de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que hacia la tarde y noche se prevén chaparrones y tormentas fuertes. Además, se registrarán vientos de hasta 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a 59 kilómetros por hora. En los días siguientes se espera un leve descenso de la temperatura, que volverá a subir hacia el viernes y sábado.
En el resto del país, el SMN prevé una máxima de 32°C y mínima de 16°C en Córdoba; 35°C y 17°C en Tucumán; 30°C y 16°C en Santa Fe; 30°C y 15°C en Entre Ríos; 30°C y 11°C en Jujuy; 30°C y 13°C en Salta; 30°C y 18°C en Misiones; 36°C y 18°C en La Rioja; 37°C y 19°C en Santiago del Estero; 26°C y 16°C en San Luis; 33°C y 16°C en San Juan; 26°C y 15°C en Mendoza; 20°C y 16°C en Río Negro; 23°C y 15°C en Chubut; y 16°C y 9°C en Santa Cruz.
