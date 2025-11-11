Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este martes 11 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento que afectarán a 11 provincias durante este martes 11 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El aviso por tormentas rige para Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, el sur de San Luis, el este de Río Negro, el centro de Mendoza y La Pampa. En esas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Según el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 11 de noviembre SMN

Por su parte, el alerta amarilla por viento alcanza a Neuquén, el sudoeste de Río Negro y Chubut. En esas áreas, el organismo anticipó vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar también hasta los 90 kilómetros por hora.

Entre las recomendaciones frente al alerta por tormentas, el SMN sugiere no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra correctamente; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad; y mantenerse alejado de playas, ríos o piletas para minimizar el riesgo de descargas eléctricas. Además, se aconseja estar atento ante la posible caída de granizo, seguir las indicaciones de las autoridades y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En cuanto al alerta por viento, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados o volarse, mantenerse informado por fuentes oficiales y tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 16°C. Hacia la tarde se prevén chaparrones, y por la noche podrían registrarse tormentas fuertes con hasta un 70% de probabilidad de precipitación. La máxima alcanzará los 27°C. En los próximos días se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con descenso de la humedad y temperaturas estables.

Pronóstico del clima para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipa un panorama similar, con una mínima de 14°C y una máxima de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que hacia la tarde y noche se prevén chaparrones y tormentas fuertes. Además, se registrarán vientos de hasta 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a 59 kilómetros por hora. En los días siguientes se espera un leve descenso de la temperatura, que volverá a subir hacia el viernes y sábado.

En el resto del país, el SMN prevé una máxima de 32°C y mínima de 16°C en Córdoba; 35°C y 17°C en Tucumán; 30°C y 16°C en Santa Fe; 30°C y 15°C en Entre Ríos; 30°C y 11°C en Jujuy; 30°C y 13°C en Salta; 30°C y 18°C en Misiones; 36°C y 18°C en La Rioja; 37°C y 19°C en Santiago del Estero; 26°C y 16°C en San Luis; 33°C y 16°C en San Juan; 26°C y 15°C en Mendoza; 20°C y 16°C en Río Negro; 23°C y 15°C en Chubut; y 16°C y 9°C en Santa Cruz.