A qué hora sale la Peregrinación a Luján 2026: todas las respuestas a las preguntas más buscadas

El fin de semana 3 y 4 de octubre se realizará la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Se trata de una de las movilizaciones religiosas más masivas y convocantes de la Argentina. Para este año, enmarcado por la visita del Papa León XIV en noviembre, se espera una convocatoria de más de un millón de personas.

En este contexto, las búsquedas en la web sobre la caminata se han aumentado un aumento del 5.000% en las últimas semanas, según Google Trends. A continuación, las respuestas a las preguntas más frecuentes.

Caminata a Lujan - 60 kilomentros de fe

A qué hora sale la Peregrinación a Luján

La partida oficial de la imagen de la Virgen de Luján ocurrirá el sábado 3 de octubre a las 10 horas desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150 del barrio porteño de Liniers. Sin embargo, muchos grupos de peregrinos suelen salir en distintos horarios y desde diferentes localidades en la ruta, por lo que la Basílica de Luján permanece abierta durante toda la noche.

Cómo estará el clima durante la Peregrinación a Luján

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, durante el sábado 3 de octubre habrá una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 9°C. Se anticipan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con un 40% de probabilidad, hacia la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado con menos posibilidad de lluvia.

La partida oficial de la imagen de la Virgen de Luján ocurrirá el sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana Nicolas Suarez

En cambio, el domingo 4 de octubre se anticipa una máxima de 19°C y una mínima de 9°C, el cielo estará parcialmente nublado y no habría probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Cuándo es la misa de la Peregrinación a Luján

Se realizarán numerosas misas a lo largo de toda la jornada del fin de semana: el sábado habrá celebraciones a las 7:00, 8:00 y 9:30 de la mañana, dentro de la Basílica. Luego, ​en la Plaza Belgrano se celebrarán a las 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 y 23.30 horas. Durante el domingo, los oficios serán en Plaza Belgrano a las 1:00,2:30, 04:00, 5:30, 07:00 de la mañana, y luego en el interior del Santuario de Luján a las 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá dos celebraciones centrales: la misa arquidiocesana del sábado a las 23.30, que se oficiará durante el desarrollo de la peregrinación, y la misa central del domingo a las 7 en el altar levantado ante la Basílica, en el marco de la llegada de los peregrinos.

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá dos misas durante la peregrinación a Luján Valeria Rotman

Cómo es el recorrido de la Peregrinación a Luján

El recorrido de la peregrinación a Luján inicia en el barrio porteño de Liniers y sigue el corredor de la Ruta Nacional 7 por 60 kilómetros hasta llegar a Luján. Atraviesa las localidades bonaerenses de Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno, Francisco Álvarez, La Reja y General Rodríguez. Habrá numerosos puestos sanitarios y de atención alrededor de todo el trayecto que ofrecerán gratuitamente atención médica, bebida y comida.

Por qué se hace la Peregrinación a Luján

La devoción por la Virgen de Luján inició en 1630, cuando un hacendado portugués llamado Antonio Farías de Sá quiso construir una capilla en su estancia de Sumampa (Santiago del Estero). Por esta razón, encargó a un artesano de Brasil una imagen de la Virgen Inmaculada. Tras llegar al puerto de Buenos Aires, cargaron cargaron a esta obra de 38 centímetros hecha de terracota y yeso, en una carreta tirada por bueyes y partieron a Santiago del Estero.

Sin embargo, al llegar a una estancia ubicada cerca del río Luján, los bueyes se detuvieron y se negaron a avanzar. Por más que intentaron mover la carreta, no lo lograron hasta que bajaron el cajón con la imagen de la Virgen. En ese momento, los animales avanzaron y este hecho se interpretó como un signo divino: la Virgen quería quedarse allí.

Un hombre esclavo llamado Manuel fue el primer devoto de la Virgen de Luján Argentina.gob.ar

La imagen fue trasladada a la casa de una familia de la zona, los Rosendo, y quedó al cuidado de un esclavo llamado Manuel, que se convirtió en su primer devoto y su primer guardián silencioso. Durante años sostuvo el culto casi en soledad y ahora sus restos descansan a los pies de la Virgen en la Basílica.

En 1677 una vecina con el nombre de Ana de Matos donó el terreno donde con el tiempo creció la ciudad de Luján. Siete años más tarde llegó un sacerdote, Pedro de Montalvo, que estaba enfermo, casi al borde de la muerte, y le pidió a esa imagen pequeña que lo salvara. Cuando sanó, se convirtió en el primer capellán del lugar y dedicó el resto de su vida a cuidar la devoción a la Virgen. En 1685 se levantó la primera capilla, y para 1730 ya era una parroquia.

Cuándo fue la primera Peregrinación a Luján

Durante los siglos XVII y XVIII, la ubicación estratégica del santuario en un cruce de caminos atrajo fieles de todas las provincias, y se convirtió en un paso obligado durante la novena del 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción. De acuerdo con el artículo “Las peregrinaciones a Luján en la historia” del doctor en Teología, Enrique Ciro Biachi, en estas romerías originarias la piedad convivía con las corridas de toros, las ferias, la música y festejos comunitarios, concebidos como expresiones de alegría para honrar a la Virgen.

La dinámica dio un salto el 3 de diciembre de 1871, con la Primera Peregrinación General de los Católicos, convocada como desagravio por la cautividad que el Papa Pío IX sufría en Roma y como agradecimiento por el cese del flagelo de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el movimiento se masificó entre las comunidades de inmigrantes (irlandeses, italianos y españoles) y los Círculos de Obreros. Según Enrique Ciro Bianchi, estas grandes movilizaciones funcionaron como un potente factor de integración social y asimilación nacional, unificando la fe, el idioma y la identidad del naciente catolicismo de masas.

La primera Peregrinación Juvenil a Luján se realizó en 1975 Carlos

A mediados del siglo XX el fenómeno continuó diversificándose con el surgimiento de la peregrinación de los gauchos en 1945, a la que más tarde se sumarían sectores populares como los carreros. Finalmente, en 1975, nació la peregrinación juvenil que se celebra actualmente, impulsada por el Movimiento Juvenil Evangelizador y el padre Rafael Tello. Bajo el lema “Los hermanos sean unidos”, la primera edición reunió 20.000 participantes, y con el tiempo, llegó a una multitudinaria manifestación a pie de más de un millón de personas.