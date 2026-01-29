El Gobierno dispuso la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga

El Gobierno inició el procedimiento para dar de baja a 13 empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas de manera provisoria o en trámite de inscripción definitiva dentro del sistema. La decisión fue comunicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a través de un edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en el que se informó el rechazo de la inscripción definitiva y la baja de los registros provisorios otorgados a las entidades alcanzadas por la medida.

Según precisó la superintendencia en el texto oficial, el procedimiento involucra a empresas que no completaron el proceso requerido para obtener la inscripción definitiva como entidades de medicina prepaga. El edicto, firmado por Silvia Noemí Viazzi, secretaría general del organismo, comunica la decisión a los usuarios de las compañías involucradas y da inicio a las instancias administrativas pertinentes.

Las firmas alcanzadas por el proceso son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).

La publicación constituye una notificación formal a los usuarios y se enmarca en el proceso de revisión del padrón de empresas habilitadas para operar en el sistema de salud privado. De acuerdo con la Ley 26.682, las entidades deben cumplir con una serie de requisitos para obtener la inscripción definitiva, entre ellos la presentación de documentación que acredite su actividad, información financiera y datos sobre afiliados.

Las empresas dadas de baja mediante este edicto se suman a una lista de empresas que también fueron rechazadas en lo que va del año

La medida se suma a una serie de decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo desde comienzos de año. El 20 de enero, LA NACION informó que el Gobierno dispuso la baja de cuatro prepagas, lo que llevó, hasta ese momento, a 27 el número total de empresas de medicina prepaga dadas de baja en 2026.

Las bajas de las prepagas consisten en un proyecto del Gobierno de depurar el registro y actualizarlo para alcanzar mayor transparencia en el sistema de salud. En 2024, cuando comenzó a implementarse esta serie de medidas, el Poder Ejecutivo señaló que se trataba de un “reordenamiento”.