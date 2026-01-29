Qué se sabe del incendio de una fábrica en San Fernando

Una fuerte explosión ocurrió en la madrugada de este jueves 29 de enero en San Fernando, provincia de Buenos Aires, lo que desató un incendio de grandes proporciones en una fábrica local que rápidamente afectó viviendas aledañas. El suceso generó conmoción entre los vecinos, quienes reportaron el hecho y compartieron impactantes imágenes en redes sociales, mientras las autoridades y equipos de emergencia se movilizaban para contener la situación.

Impactantes imágenes del incendio en San Fernando

Hace tan solo tres semanas, San Fernando también sufrió otro feroz incendio, en una fábrica de muebles ubicada a la altura de la estación de trenes Carupá.

¿Qué ocurrió exactamente en San Fernando?

Durante la madrugada del jueves, alrededor de la 1.30, se registró una fuerte explosión en la calle Brandsen al 800 que provocó un incendio de gran magnitud en la fábrica de la empresa Otowil. Las llamas no solo afectaron las instalaciones principales, sino que se propagaron, alcanzando casas linderas y a la planta vecina de Sabores y Fragancias S.A., aunque con daños de menor envergadura. Vecinos de Tigre también reportaron haber escuchado el estruendo.

Una cámara de seguridad documentó la explosión

¿Cuáles fueron los daños reportados por los vecinos?

El impacto de la explosión y el incendio fue significativo para los residentes de la zona. Sebastián, un vecino, relató: “En mi casa produjo daños de vidrios y se cayó el cielo raso. Al techo de mi casa llegaron elementos de la cabreada”. También mencionó que una vecina le avisó que parte de su techo se estaba prendiendo fuego, lo que lo obligó a intervenir.

Además, la propagación del fuego causó que tachos de basura incendiados volaran dos cuadras, lo que generó otro foco en una casa particular en la calle Madero.

El impacto del incendio en una fábrica de San Fernando en sus alrededores Captura X

¿Hay heridos o información sobre las causas?

Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre heridos o la magnitud exacta de los daños materiales. A su vez, las causas que originaron la explosión y el posterior incendio siguen siendo desconocidas.

“Al momento no se registraron víctimas ni personas heridas como consecuencia del hecho. Y trabajan en el lugar dotaciones de bomberos para extinguir el incendio. Por precaución se cortó la luz en la zona", informó el municipio de San Fernando a través de un comunicado. Además, informó que “se están determinando las causas de lo sucedido”.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, compartió en las redes sociales un comunicado de la municipalidad sobre el incendio de la fábrica Instagram

¿Cómo fue controlado el fuego?

Efectivos policiales y de emergencia, incluyendo dotaciones de bomberos de San Fernando, Don Torcuato y Escobar, trabajaron arduamente en el lugar. Pasadas las 3.30 de la madrugada, los bomberos lograron controlar el fuego en el galpón de Sabores y Fragancias S.A. y en otros puntos cercanos, aunque continuaban las labores para apaciguar las llamas en el sector de Otowil, que no estaba controlado para ese entonces.

Se cortó el suministro de energía eléctrica en la zona como medida preventiva.

Fuerte incendio en San Fernando

¿Qué tipo de empresa es Otowil?

Otowil es una empresa que se dedica a la comercialización de productos de cuidado personal y salud, que opera a través de plataformas digitales. Según la descripción en su sitio web, elabora elementos que combinan “innovación, calidad y accesibilidad”, y busca transformar la experiencia de compra de sus consumidores con un enfoque ético, sostenible y centrado en sus necesidades.

