Abuso: hermetismo en La Matanza, donde son funcionarias la médica denunciada por acusar falsamente al marido y su abogada

Tras la divulgación del video en el que Tomás Ghisoni confesó que la denuncia de abuso sexual que había realizado contra su padre era falsa y que había sido presionado por su madre para hacerla, la secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de la Municipalidad de La Matanza, Liliana Hendel, salió al cruce de inmediato, desmintiendo la nueva versión sobre los hechos brindada por el joven y defendiendo con fervor a su madre, Andrea Karina Vázquez. Su cercanía con el caso tiene una explicación: dentro de la dependencia oficial que tiene a su cargo, trabajan dos mujeres involucradas en la imputación contra el médico Pablo Ghisoni: la misma Vázquez, que ejerce como subdirectora de Acceso a la Justicia, y la abogada Florencia Piermarini, directora de Acceso a la Justicia, que no solo es la jefa de Vázquez en la estructura municipal, sino también la patrocina en la causa judicial.

Más allá de Hendel, la Intendencia mantiene un perfil institucional sobrio frente a la acusación que ahora, tras el video que divulgó su hijo, enfrenta Vázquez. La madre de Tomás y otros dos hermanos fue imputada por el fiscal Jorge Bettini Sansoni por la “posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita”, denuncia en la que todavía, según pudo saber LA NACION, la mujer no cuenta con patrocinio. Sobre el futuro de Vázquez en la Municipalidad de La Matanza, los voceros consultados respondieron escuetamente por vía telefónica: “El municipio actuará conforme a la Justicia se manifieste”.

Vázquez (centro) junto a sus abogadas, Verónica Heredia (izquierda) y Florencia Piermarini (derecha)

Igual hermetismo encontró LA NACION esta mañana durante una visita a la sede de la Dirección de Acceso a la Justicia, en la calle Marcón al 2900, donde trabajan Piermarini y Vázquez.

Desde que se divulgó el video de Tomás Ghisoni, Vázquez no volvió a hacer declaraciones públicas; tampoco sus abogadas, Piermarini y Verónica Heredia. Este medio logró contactar a Heredia, que solo confirmó que continuaba con el patrocinio de la madre acusada en la causa contra su exposo y no hizo ninguna otra declaración. En cambio, no obtuvo respuesta a los mensajes dejados a Piermarini a través de sus redes sociales y de sus asistentes en la municipalidad. Esta mañana, durante la visita, LA NACION tampoco pudo acceder a la funcionaria. Un intermediario afirmó que la directora y la subdirectora están elaborando un comunicado que compartirán con la prensa en los próximos días.

El silencio de Vázquez, su defensa y la municipalidad contrasta con las expresiones de la periodista y secretaria Hendel, a través de su cuenta en la red social X. “Tomás mentía antes o miente ahora. Yo le creía antes”, escribió en una de sus últimas publicaciones. Sobre las recientes apariciones mediáticas de Pablo Ghisoni, el padre de los tres hijos de Vázquez acusado y absuelto, la secretaria de Mujeres de La Matanza sostuvo: “Jamás se preocupó por sus hijos, ahora es un padre maravilloso y emocionado”. También tildó de “coro de atacantes mediáticos” a los portales y periodistas que le dieron difusión a la confesión de Tomás.

Tomas mentia antes o miente ahora.Yo le creia antes .Que hizo el.padre para cuidarlo, resguardarlo asistirlo a el y a su hermano estos 10 años? Cuantas veces preguntó por el o fue a la escuela ? Quien lo bancó lo cuidó y lo llevo de la mano a la Universidad?Hay incongruencias — Liliana Hendel (@lilianahendel) July 26, 2025

En la página web de la Municipalidad de La Matanza se puede encontrar un apoyo explícito a la causa que llevaban adelante Vázquez y sus abogadas en 2023 contra su exmarido, a quien denunciaban por abuso sexual con acceso carnal hacia los dos hijos menores de la pareja. Las dos abogadas y Vázquez posan juntas en la portada de esta publicación, fechada el 31 de agosto de 2023, que lleva por título “Madres Protectoras: crónica de la impunidad judicial”, donde se analiza la absolución de Pablo Ghisoni, en agosto de ese año, y se define la postura del fiscal Bettini Sansoni como “un capítulo más del modus operandi de un sistema judicial patriarcal”. El artículo fue publicado en el sitio oficial del municipio pocos días después de que Ghisoni fuese absuelto por unanimidad por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, decisión que fue apelada por Piermarini y Heredia.

“Desacreditarla como mujer, como madre, tratarla de infiel, de loca, controladora, manipuladora, para defenderse de la acusación de abuso sexual, no hace más que confirmar su violencia”, escribieron en relación con Vázquez.

La dependencia es parte del gobierno de un distrito cuyo jefe comunal, Fernando Espinoza, se encuentra actualmente procesado, a la espera del juicio oral, en una causa penal por abuso sexual simple impulsada por su exsecretaria, Melody Rukauskas.

Piermarini, Hendel y Heredia

Antes de trabajar en La Matanza, Piermarini fue directora del Servicio Penitenciario Bonaerense durante el mandato de Daniel Scioli. Heredia, en tanto, no trabaja en la política. Tomó especial relevancia mediática cuando defendía a la familia de Santiago Maldonado.

Las dos abogadas actuaron juntas en otros casos donde se investigó abuso sexual, como el de Lucía Pérez, en el que trabajaron con la perito privada Virginia Creimer, al igual que en el caso Ghisoni. Fue Creimer quien elaboró, según confirmaron fuentes cercanas a ambas partes del conflicto judicial, el peritaje más taxativo del menor de los hermanos Ghisoni, en el que atribuyó la compatibilidad de una marca hallada en el cuerpo del niño con un abuso sexual con acceso carnal. Este luego fue desestimado por el fiscal Bettini Sansoni y por el Tribunal Oral.

La denuncia contra Vázquez fue realizada por este mismo fiscal, quien investiga actualmente a un grupo de abogados y peritos psiquiatras y psicólogos que, cree, se dedicaría a fabricar falsas denuncias, siendo el caso Ghisoni uno de los exponentes de este modus operandi. Esta línea de investigación también fue criticada, en los últimos días, por Hendel. En referencia a una nota a respecto publicada en este diario, escribió: “Que cuente quiénes son y qué ganan, porque las madres son pobres, esquilmadas en procesos salvajes, sobre todo si los tipos son poderosos como Ghisoni. La ley penaliza las falsas denuncias es infame acá y en el mundo”.

Tomás Ghisoni dijo que la acusación hacia su padre era una mentira

La cercanía de Hendel, jefa de Vázquez y Piermarini, con la causa Ghisoni también tiene otra arista: la aparición del caso en su libro Violencias de género. Las mentiras del patriarcado. La autora le dedica una parte del capítulo “La maternidad: mandato, culpa y placeres” al testimonio de vida de Vázquez. Allí, esta última cuenta en primera persona los conflictos que, según ella, marcaron su maternidad. “Soy una mujer de fe, siempre lo fui”, escribió. “Desde que me quitaron a los chicos, no volví a atender el consultorio. No puedo”, sostuvo. En ese entonces, la tenencia de sus hijos la tenía su exmarido, quien todavía no había sido denunciado.

Este diario intentó consultar a Hendel a través de voceros de la municipalidad, pero estos respondieron que la secretaria no está dando declaraciones en los medios.

La actualidad de la causa

Actualmente, el menor de los hermanos Ghisoni, de 16 años, es el único que todavía vive con su madre. Tomás, en tanto, dejó la casa materna a los 19; hoy tiene 22. Francisco, el mayor, es el único que no participó de las denuncias contra su padre y continuó residiendo con él durante los años en que Vázquez, tras la denuncia de abuso, obtuvo la tenencia de los dos hermanos menores.

Pese al acercamiento que por mensajes y videollamadas han tenido Tomás y su padre tras el video, aún no se han reunido presencialmente. Esto se debe en parte, según detalló Álvaro González Casado, abogado del médico, a que su cliente aún tiene una restricción de acercamiento hacia sus dos hijos menores. Tras la absolución por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, Vázquez presentó una apelación ante el Tribunal de Casación, que decidió mantener el veredicto absolutorio de primera instancia. La mujer elevó posteriormente un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, aún no resuelto.

En una de sus últimas declaraciones a LA NACION, Pablo Ghisoni informó que el viernes pasado su hijo Tomás participó de una audiencia de dos horas ante la Justicia, que abrió la feria judicial para tomarle un nuevo testimonio. Paralelamente, según pudo saber este diario, el fiscal de feria en el que recayó la denuncia realizada por Bettini contra Vázquez por falso testimonio iba a citar a declarar a los dos hijos mayores de la familia Ghisoni.