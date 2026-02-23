Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este lunes 23 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecuta una nueva jornada de acreditaciones bancarias este lunes 23 de febrero. El calendario oficial determina la fecha de cobro para tres grupos específicos de ciudadanos según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma de pagos para este lunes 23 de febrero

A continuación, el detalle de las prestaciones y los montos que se liquidan durante esta jornada:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones que superan la mínima 0 y 1 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64 Asignación Universal por Hijo 8 $103.276,21 (General) / $336.282,47 (Discapacidad) Asignación por Embarazo 7 $103.276,21 Asignaciones Pago Único Todas las terminaciones Variable según asignación Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones Variable según IGF (General: $64.553,80)

La actividad financiera de la Anses alcanza hoy a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y poseen documentos terminados en 0 y 1. El cronograma incluye también a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 8. Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 7 reciben su prestación en esta fecha.

Valores vigentes de las prestaciones

La normativa establece montos específicos para cada categoría. La jubilación mínima se ubica en $359.254,34 y asciende a $429.254,34 con el bono de $70.000. La jubilación máxima tiene un tope de $2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) totaliza $357.403,47 con el refuerzo incluido.

El sistema de Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) ajusta el pago según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Los hogares con ingresos hasta $971.786 perciben $64.553,80 por hijo. El valor desciende a medida que aumentan los ingresos familiares hasta llegar a $13.587,51 para el rango más alto.

El listado de prestaciones que se cobran hoy, lunes 23 de febrero

Cómo consultar el día y lugar de cobro para las prestaciones de la Anses

Los ciudadanos que reciben prestaciones sociales verifican la información sobre su próximo pago a través de los canales digitales. El calendario de pagos mensual rige cada una de las acreditaciones. Los interesados completan una serie de pasos en la web oficial:

Ingresan a la página de la Anses.

Completan el formulario con el número de beneficio o de CUIL .

. Hacen click en el botón de consulta

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Los ciudadanos que requieran operar a través del portal Mi Anses y no posean credenciales de acceso, pueden generarlas mediante el sitio web institucional. El procedimiento exige la aceptación de las normas de seguridad y la validación de datos personales utilizando el CUIL y el número de trámite del DNI. Tras completar un cuestionario de verificación, el usuario deberá establecer una contraseña de entre 8 y 12 caracteres, la cual debe integrar obligatoriamente un componente numérico para su validación final.

Cómo cambiar el lugar de cobro de una prestación de la Anses

Los beneficiarios tienen la opción de cambiar el lugar de cobro. El trámite se realiza a través de Mi Anses con la Clave de la Seguridad Social. La persona ingresa a la sección “Cobros”, selecciona “Cambiar lugar de cobro” y completa los datos de la nueva cuenta bancaria o sucursal elegida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.