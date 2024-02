escuchar

Tras las largas filas para registrar personalmente la tarjeta SUBE que se generaron ayer en la estación de Once por el sistema online caído, una postal que se repitió hoy en Constitución, y a dos días desde que comenzaron a regir los aumentos para trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno informó que a partir de la semana que viene habrá nuevos puntos de registro para continuar con la campaña de nominalización, aunque no precisaron exactamente desde cuándo ni dónde.

Luego del aumento de febrero, que comenzó a regir anteayer, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA cuesta $270 y el de tren, $130. El Gobierno también anunció que aquellas personas que no cuenten con su tarjeta SUBE nominalizada, es decir, registrada a su nombre, comenzarán a pagar una tarifa de $430 y $260, respectivamente, a partir del 1° de abril.

Ayer, hubo largas colas para registrar la SUBE en la estación de trenes de Once Ricardo Pristupluk

Aunque a partir de esa fecha comenzarán a regir las tarifas diferenciadas –y más caras– para las tarjetas no nominalizadas, el proceso para registrarlas seguirá abierto indefinidamente. Además, señalaron que los beneficiarios de tarifa social que viajan actualmente con descuento no deben realizar ningún trámite adicional dado que ya están registrados y quienes se han registrado con anterioridad, tampoco. En https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/WebForms/Account/Views/consulta-titularidad.aspx se puede verificar si la tarjeta se encuentra registrada.

Sin embargo, hace semanas que los usuarios vienen reportando inconvenientes para poder consultar online si tienen la tarjeta inscripta a su nombre, así como para concretar la registración, por lo que muchos concurren a realizar el trámite presencial a distintos puntos de atención al púbico.

La Centro de Atención SUBE de la terminal Constitución tuvo hoy una fuerte demanda Fabián Marelli

“La registración a través de la página web y canales virtuales pueden verse afectados temporalmente por la alta demanda inusual que transita y la gran cantidad de personas que ingresan de manera simultánea”, admitieron hoy desde la Secretaría de Transporte de la Nación y señalaron que, en poco más de dos semanas, se registraron 613.000 personas. Sumado a un “récord de descargas” de la aplicación SUBE, donde también puede inscribirse la tarjeta, “llegando casi a 100.000 solamente el día martes 7 de febrero” (es decir, ayer).

En ese sentido, enumeraron que existen otros medios, además de la web argentina.gob.ar/SUBE, para poder registrar el plástico:

0800-777-7823 (opción 3)

Chatbot SUBi a través de WhatsApp: 1166777823

Aplicación SUBE

Ante la caída del sistema online, los pasajeros hicieron largas filas en Constitución para registrar la SUBE Fabián Marelli

En tanto, se podrá registrar presencialmente en las estaciones de tren en Once, Tigre y Morón hasta el viernes 9. Luego de las largas filas que se generaron ayer en Once, la Secretaría de Transporte informó que habrá nuevos puntos de registro adicionales, aunque no precisaron a partir de cuándo.

También es posible la inscripción en los siguientes Centros de Atención SUBE:

Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, de lunes a viernes de 8 a 18.

Estación Constitución: Av. Brasil 1128, de lunes a viernes de 8 a 17.30

Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51, de lunes a viernes de 9 a 14

Terminal de Ómnibus de La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, local 1, de lunes a viernes de 8 a 18

Estación de trasbordo de la línea Sarmiento en Moreno: España 11, de lunes a viernes de 8 a 18

San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349, de lunes a viernes de 8 a 13

Además, puede nominalizarse la tarjeta en las Unidades de Gestión SUBE. En https://tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/admin/views/mapa-sube.aspx?id=1 se puede consultar cuál es la más cercana a tu domicilio.

LA NACION