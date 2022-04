Ahora los sacerdotes de Salta se pronunciaron sobre la denuncia de violencia de género de las monjas y se profundiza la grieta en la Iglesia

En coincidencia con la audiencia fijada por la Justicia, para el próximo martes hay convocado un “abrazo simbólico” al convento salteño San Bernardo de las monjas carmelitas de clausura, quienes denunciaron al obispo de esa diócesis, Mario Cargnello, por supuesta violencia de género. Ahora el Presbisterio —que reúne a los sacerdotes del obispado de Salta— hizo un comunicado en su apoyo.

Mientras tanto, el monasterio permanece cerrado desde la presentación judicial. Hasta entonces abrían diariamente para vender lo que hacen.

Hace dos años que el mismo planteo está hecho ante la Santa Sede, de la que depende directamente la orden. El eje del conflicto, que en el entorno de ambas partes es vox populi hace años, es el apoyo de las monjas del Carmelo a la “Virgen del Cerro”, una devoción que la Iglesia no reconoce y con la que Cargnello, en particular, prefiere no mantener vínculo.

El convento San Bernardo en Salta Javier Corbalan

El Arzobispado, a pedido de LA NACION, compartió el texto que avala al Obispo. Señala: “Dice un documento de la iglesia ‘en la persona de los obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo, está presente en medio de los fieles. L.G 21. El Presbiterio de Salta quiere, por la presente, manifestar su apoyo y adhesión a nuestro Arzobispo, en estos momentos tan dolorosos que está pasando. Comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades por su persona y el restablecimiento de la unidad dañada”, añade.

En paralelo, se está organizando el “abrazo” en adhesión a las carmelitas. “Invitamos a los movimientos sociales, salteñas, salteños, a participar del abrazo simbólico apoyando a las monjas del convento San Bernardo bajo la consiga #HermanaSiTeCreo”, sostiene el texto que empezó a circular primero convocando para el martes pasado, pero que “por falta de tiempo” se pasó para el próximo.

Una ascensión al cerro en 2019 Javier Corbalan

La impulsora es la Fundación Gema Género y Masculinidades. Su presidenta Carmen Juárez señala que tomaron la decisión después de que el domingo pasado un grupo de personas y sacerdotes se convocaran a rezar el rosario en apoyo a Cargnello frente al convento.

“La convocatoria surge desde las miembras de la Fundación Gema-género y Masculinidades junto con organizaciones de mujeres —dice Juárez a LA NACION—. Nació a raíz del abrazo realizado en apoyo a Monseñor Cargnello”.

Reconoce que se les “ha dificultado recolectar adhesiones”, debido que muchas organizaciones, ”casi todas son feministas”, no la quisieron realizar.

La convocatoria pasó del martes pasado para el próximo.

El punto es que las instituciones más reticentes apuntan a que las monjas pertenecen a la Iglesia. “Quienes adherimos lo hacemos en defensa de los derechos humanos y de las mujeres sin mediar credo religioso”, insiste Juárez.

Las adhesiones hasta ahora son de Fomupio, Panambi, Trasad (todas organizaciones de género) Multisectorial de Mujeres de Salta, Fundación Type, Abogdxs del Instituto Jurídico de Género; Fundación Resiliencia; Género y Trueque; La Cámpora Frente de Mujeres e Igualdad de Género; Marea Feminismo Popular; Somos Barrios de Pie; Organización de Mujeres Indígenas del Buen Vivir y Ayninakuy.

La denuncia también alcanza al obispo emérito Martín de Elizalde (es el “visitador” del convento y fue enviado por la Santa Sede para chequear las situaciones que se le habían planteado) y al cura colaborador de la Catedral, Lucio Ajalla. Cargnello se presentó ante la Justicia la semana pasada y, según afirmó su defensor a este diario, estará nuevamente en la audiencia el 3 de mayo.