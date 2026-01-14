Alarma en la zona norte de Buenos Aires por la aparición de polillas negras: brotes, dermatitis y alergias

Varias localidades del norte de la provincia de Buenos Aires comenzaron a reportar la aparición de un insecto que genera reacciones alérgicas en personas que entran en contacto con él. Se trata de las polillas negras, cuyo nombre científico es Hylesia nigricans, una especie que ya provocó numerosos casos de dermatitis, según reportes de distintos municipios.

Esta mariposa oscura de gran tamaño afecta tanto a adultos como a niños y puede provocar distintos niveles de reacción, de acuerdo con cada organismo. Desde el área de Salud del municipio de Tigre —uno de los distritos más afectados— explicaron a LA NACION que su presencia es habitual desde hace varios años y que se intensifica en esta época debido a las altas temperaturas y la humedad. En ese sentido, remarcaron la importancia de evitar el contacto directo.

“Son unas polillas negras que vienen de un tipo de gata peluda. Presentan unos pelos muy irritantes que pueden liberar tanto en su fase de oruga o gata peluda (muy conocida) como en su etapa voladora como mariposa", explicaron a este medio. Este insecto no pica ni muerde, sino que esta especie de pelos microscópicos luego los libera y puede generar distintas reacciones de tipo alérgica al contacto con la piel humana.

Hylesia nigricansa, la polilla que da alergia y afecta a los vecinos de la provincia de Buenos Aires Redacción LA NACION

En su mayoría, las reacciones que puede producir son urticarias leves que se manifiestan con ronchas rojizas o blanquecinas que pican, pero aparecen y desaparecen rápidamente. Sin embargo, tal como advirtieron desde el municipio, hay casos que pueden presentar una respuesta moderada o severa, dependiendo del paciente.

“No es una picadura, sino que genera una dermatitis de contacto por los pelos microscópicos que tienen la larva y la polilla adulta en su cuerpo. Se desprenden fácilmente y pueden quedar en la piel, en la ropa y en las sábanas”, explicó a LA NACION la dermatóloga Luciana Acosta y añadió: “Al tomar contacto, liberan sustancias irritantes. Es frecuente en verano y fue favorecido gracias a los inviernos cortos y los veranos húmedos”.

“Los síntomas aparecen horas después y pueden ser picazón intensa, pequeñas ronchas, sensación de ardor e inflamación. No es contagiosa ni es una entidad que requiera urgencia. Es recomendable consultar a un especialista y dura de 7 a 14 días, aproximadamente", detalló Acosta.

Los brotes que puede producir el contacto con la polilla

“Para defenderse, estos insectos sueltan pelitos que tienen componentes tóxicos y que, cuando entran en contacto con la piel, se parten y generan irritación. Producen dos tipos de irritación: dermatitis por cuerpo extraño, que es una reacción inflamatoria intensa, y se encontró histamina, una sustancia que tiene el cuerpo que produce esta inflamación", agregó la dermatóloga Eugenia Montanelli.

En cuanto a si todas las personas reaccionan igual o depende de cada organismo, explicó que depende de si tienen antecedentes de patologías inflamatorias o sistémicas crónicas de base que no estén tratadas. “También depende del grado de contacto: no es lo mismo uno o dos pelitos que 14 polillas”, marcó.

“Para diferenciarlo de otras alergias o picaduras de insectos depende del tipo de respuesta y de otros factores: si estás en la zona epidémica, si no estuviste en contacto con otros insectos u alimentos que puedan haber provocado la reacción alérgica. La roncha de mosquito ya es conocida, la de araña también, pero diferenciar de otras alergias es muy difícil”, consideró, por lo que reiteró la importancia de acudir a un profesional de la salud.

Las recomendaciones

Desde el Municipio de Tigre remarcaron la importancia de visitar al efector de salud más cercano ante cualquier síntoma extraño, principalmente si la reacción cutánea es muy grave o en especial si se detectan dificultades para hablar o respirar. En estos casos, se debe asistir con urgencia al centro más cercano para recibir un eventual tratamiento inyectable y soporte de vías respiratorias en los casos más graves.

Si el brote es solo alérgico leve, se recomienda solamente lavar la zona con agua fría y jabón y no utilizar otro tipo de fórmulas que podrían dañar la herida. “Ante la aparición de síntomas o contacto, se aconseja lavarse, no rascar y no ponerse alcohol para no irritar. No es una picadura y no lleva consigo una enfermedad", remarcó Acosta.

Además, la profesional explicó que este tipo de mariposas —al igual que la mayoría de su especie— se ven atraídas por la luz blanca, por lo que, para evitar que aparezcan, se recomienda no utilizar este tipo de iluminaciones en los jardines y no dejar abiertas las ventanas durante la noche para que no ingresen en las casas.