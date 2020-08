La Legislatura porteña destacó la "entrega absoluta" del titular del SAME en la batalla contra el coronavirus Fuente: Archivo

Cada vez que hay una emergencia de magnitud en la ciudad, Alberto Crescenti (67) es una de las primeras personas en llegar. Coordina la asistencia de las víctimas, habla con la prensa y muestra la vocación en cada una de las difíciles tareas que emprende. Este jueves la Legislatura porteña declaró al titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) personalidad destacada. Junto a él, también fueron distinguidos la doctora Mabel Bianco y el bioquímico Eduardo Chaler.

El proyecto para que obtuviera la distinción había sido presentado por los legisladores Patricia Vischi (UCR-Evolución) y Sergio Abrevaya (GEN) en abril, días después de que el Gobierno dispusiera el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en medio de la pandemia de coronavirus. Desde entonces, el personal del SAME, con su director a la cabeza, pone el cuerpo en la ardua batalla de la asistencia y el traslado del los contagiados y la evacuación de geriátricos.

La declaración de Crescenti como personalidad destacada de la Ciudad fue aprobada por unanimidad Crédito: YouTube Legislatura porteña

Pese a las abstenciones de los legisladores del Frente de Izquierda y del Frente de Todos, la declaración de Crescenti fue aprobada por 40 votos afirmativos. Los legisladores que apoyaron la iniciativa destacaron que él encabezó los operativos de asistencia médica tras los atentados contra la Embajada de Israel -en 1992- y la AMIA -1994-, la Tragedia de Once -2012-, el choque de trenes en Castelar -2013- y el incendio y derrumbe de la sede de Iron Mountain en Barracas -2014-.

Sergio Abrevaya (GEN), uno de los impulsores de la iniciativa para declarar como personalidad destacada a Alberto Crescenti. Crédito: YouTube Legislatura porteña. 01:40

"Creemos que la imagen del héroe es el que vemos en las películas y la verdad que no es así. El verdadero héroe es el que lucha todos los días por mejorar la vida de otros, que se compromete en su profesión, como es el caso de los médicos, que pelean todos los días, en el caso específicos de Crescenti que todos los días estuvo en la trinchera, incluso haciéndose cargo de errores que pudo haber cometido, contándolos y mejorándolos", comenzó Abrebaya.

El legislador de GEN calificó agregó: "Es el héroe que no tiene marquesinas, pero que durante décadas no abandona la actividad que tiene y mejor el servicio del Estado que es el SAME, que ha logrado las cifras más bajas de mortalidad del mundo. Es, efectivamente, un ejemplo de lo que puede ser el servicio de emergencias que ha salvado gente por llegar a tiempo".

"Este título de personalidad destacada, sé que es muy humilde [por Crescenti] y no tenía vocación de aceptar más que esto, lo va a hacer en nombre de todos esos médicos y quienes componen ese servicio y diría, aún más, en nombre de todos los médicos del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires", concluyó.