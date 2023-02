Alberto Sileoni defendió el fin de la repitencia en el secundario aunque aclaró que no se aplicará este año

escuchar

Con la polémica sobre la mesa por una posible reforma del régimen escolar en la provincia de Buenos Aires, el titular de la cartera de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se mostró esta mañana de acuerdo con ponerle fin a la repitencia, pero aclaró que en este ciclo lectivo 2023 no habrá ninguna modificación en la forma en que se pasa de curso en las escuelas secundarias.

“En todo el mundo europeo, o buena parte de él, no tienen repitencia en los ciclos y uno puede transcurrirlos con asesoramiento de los docentes. Uruguay no tiene repitencia, Paraguay; otros países de la región están pensando en reformas. Ya no hay discusión sobre si la repitencia es buena o mala, hay consenso de que no resuelve los problemas. El punto es cómo salimos de la repitencia. Nosotros creemos que con más esfuerzo, con más Estado atrás. No es: ‘Quedate tranquilo que no vas a repetir’. Es: ‘Voy a reforzar tus conocimientos, vas a tener profesores que te van a ayudar a hacerlo’. Eso es lo que queremos transmitir’”, planteó en AM 750.

Y pese a que aclaró que en el Ejecutivo a cargo de Axel Kicillof piensan en una reforma en ese sentido, dijo que no está pautada para este año. “Eso no va a ser así, es mentira, es un modo de llevar inquietud a los docentes y las familias. Estamos trabajando, pero nada de lo que está ocurriendo en la escuela hoy va a cambiar el 1 de marzo. Estamos trabajando en una actualización de las escuelas secundarias, pero no va a ser precipitado, nos tomaremos todo este año para hacer los estudios y los análisis que tengamos que hacer”, indicó.

Convencido de que en la cartera educativa tienen la “obligación” de aplicar un régimen de promoción distinto, insistió con que está en estudio y se va a tratar este tema, pero en el marco de un plan integral. “También vamos a pensar en otros contenidos más actualizados, en que aquellos pibes de los sectores más necesitados que necesitan refuerzo de aprendizaje tengan el docente. Porque las clases medias contratan un profesor particular, pero los sectores carecientes no tienen esa posibilidad. Es una inversión de miles de millones porque queremos generar más docentes en la escuela que consoliden el aprendizaje, clases a contraturno los sábados. No es cierto que va a ser más fácil”, aseguró.

Bajo esa postura planteó que desde la Dirección de Cultura y Educación imprimirán modificaciones en la secundaria para generar más aprendizajes que no impliquen “más facilismo”, aunque insistió en que no se va a cambiar el régimen de repitencias. “Ningún pibe va a salir de la secundaria sin aprobar todas las materias, pensamos una asistencia más rigurosa. Pero si le pedimos esfuerzo a los pibes y a las pibas, lo que tenemos que hacer como Estado es invertir más y eso también forma parte de esta actualización”, comentó.

En el mismo sentido se habían expresado fuentes del área ante LA NACION. “Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en ningún momento se dijo que iba a entrar en vigencia. Hoy hay una reunión a las 18 en el consejo escolar y ahí es un debate. Es igual al Consejo Federal de Educación, donde hay proyectos que ven la luz y otros no. Es como el Congreso de la Nación. Si un medio publicó que iba a entrar en vigencia, esto no es la suspensión, es una mala información que un medio dio”, dijeron. En tanto, Sileoni también criticó el accionar de parte de la prensa. Dijo que buscan poner a la gestión bonaerense “en el lugar de la barbarie”.

Asimismo envió dardos a la oposición, cuyos dirigentes reaccionaron negativamente a ponerle fin a la repitencia. “Nos parece importante que aquellos que destruyeron la educación bonaerense, que destruyeron el salario a los docentes, que no construyeron escuelas, que habiéndonos endeudado no invirtieron en el sistema educativo, que tomaron a docentes y gremios como enemigos, nos digan lo que tenemos que hacer. Forma parte de un contexto”, indicó como un cuestionamiento a los socios de Juntos por el Cambio y a la administración de María Eugenia Vidal, entre 2015 y 2019.

“La educación secundaria hay que modificarla, pero no pensamos modificarla a las trompadas y sin consenso”, sintetizó.

