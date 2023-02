Duras críticas al plan de Axel Kicillof de anular la repitencia en secundarios bonaerenses

escuchar

En la provincia de Buenos Aires se tratará este jueves un nuevo esquema de promoción escolar por el que se elimina la posibilidad de que un alumno de secundaria repita de año. La medida es cuestionada por personas relacionadas con la educación que afirman que es un proyecto “populista” que se lanza en un año electoral y que aumentará la pobreza estructural.

Gustavo Zorzoli, exrrector del Colegio Nacional Buenos Aires, aseguró que esta decisión, que de aprobarse no se aplicaría en este ciclo lectivo, “es una medida populista alineada con la política nacional” y que generará “más pobres analfabetos”.

“Tengo cátedras en primero y segundo, y uno ve las falencias de los estudiantes para llegar a estudios superiores”, explicó en diálogo con radio La Red. Zorzoli detalló: “No se trata de premios o castigos, repetir como medida pedagógica no funciona, no es un mecanismo que atienda las necesidades de los estudiantes y es uno de los factores que causan deserción”.

No obstante, aseguró que el proyecto presentado por el gobierno de Axel Kicillof es “solo una medida administrativa” que no resuelve el problema de la deserción escolar o la creación de conocimientos.

“No se puede pensar seriamente que un pibe pueda cursar cuarto año, por ejemplo, si le tengo que enseñar logaritmos y no sabe restar y sumar fracciones, o que un chico pueda pasar a matemáticas de cuarto si debe matemáticas de primero, segundo y tercer año”, aseguró quien imparte esa materia en el nivel medio.

El nuevo esquema de promoción escolar, que podría aprobarse hoy a partir de la convocatoria a sesionar del Consejo General de Cultura y Educación bonaerense, propone que los alumnos secundarios puedan pasar de año aunque tengan materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio.

Zorzoli fue tajante en su cuestionamiento: “Para mí es una medida populista alineada con la política nacional porque en los últimos años hay un crecimiento escandaloso de la cantidad de pobres y esto genera más pobres analfabetos”.

Luego, argumentó: “Si yo dejo pasar de año a un alumno con materias pendientes, pero no tomo una medida antes, ¿qué pasa con su educación? Que alguien siga sentado en un aula no genera pertenencia, ese pibe no va a entender nada de lo que pasa a su alrededor, hay que acompañarlo de otra manera”.

“La comisión [de Educación bonaerense] que va a tratar el documento seguramente lo apruebe. Hay mayoría del kirchnerismo y representantes gremiales”, dijo y aseguró luego: “Hay que preocuparse por lo que aprenden, que es poco. Hay un número nefasto: 16 de cada 100 pibes que empiezan la primara terminan en tiempo y forma la secundaria”.

Por su parte, Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de la Nación entre 2017 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, se mostró firme al decir que la iniciativa creará “más pobreza estructural” y apuntó sobre los problemas derivados de la pandemia de Covid-19: “Dejan una bomba educativa en la provincia. Los chicos no fueron a clases durante dos años”.

“Es grave. Depende dónde pongas la vara. Porque si tu vara es seguir creando pobreza estructural, si los que terminan no tienen los conocimientos suficientes, dependen de los planes sociales que vos das”, dijo Finocchiaro a Radio Rivadavia.

“La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina arma esta escuela porque participa de esta idea de gestión populista para que la gente sea pobre, para que dependa de los planes sociales. Nosotros queremos que los chicos aprendan”, aseguró en referencia a Juntos por el Cambio.

Luego, advirtió: “Kicillof y Roberto Baradel [secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires] están dejando una bomba educativa en la provincia de Buenos Aires. Estos chicos estuvieron dos años sin ir al colegio y ahora esto”.

