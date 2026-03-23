Alerta amarilla y naranja por tormentas: hasta cuándo llueve en Buenos Aires

Luego de un fin de semana que comenzó con un marcado descenso de la temperatura y fuertes tormentas y siguió con sol y tiempo otoñal, este lunes amaneció con inestabilidad y lloviznas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico se mantendrá así durante toda la jornada de este lunes, mientras que a partir de mañana, y hasta el fin de semana, mejorará considerablemente.

Para la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, el SMN pronosticó una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% a lo largo de la jornada, que se hicieron notar desde temprano con lloviznas leves pero persistentes. Las precipitaciones se sentirán con mayor intensidad en la tarde y terminarán de desaparecer por la noche, cuando los vientos provenientes del sur disipen por completo la nubosidad.

En cuanto a la temperatura, la llegada definitiva del otoño se hará notar. La mínima comenzó con 17°C en las primeras horas de este lunes, mientras que la máxima llegará apenas a los 24 grados. Con mínimas de hasta 12 grados, el termómetro quedará planchado en 22ºC hasta mitad de semana, con cielo despejado para el martes y miércoles y viento desde el sur y sudoeste.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Las alertas para este lunes

En la provincia de Buenos Aires no rigen alertas por fenómenos meteorológicos. Sin embargo, sí hay varias regiones del norte y sur que son alcanzadas por advertencias por tormentas y vientos fuertes del organismo nacional. Se trata de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, en donde rige una alerta amarilla por tormentas, y Corrientes, en donde el aviso se eleva al nivel naranja.

A su vez, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, rige una alerta amarilla por lluvias, algunas localmente fuertes. Allí se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma local. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas.

En las mismas provincias, el SMN también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, que tendrán velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora.

El mapa de las alertas para este lunes. SMN

Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: