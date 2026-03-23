Alerta amarilla y naranja por tormentas: hasta cuándo llueve en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones inestables que se extenderán durante toda la jornada; a partir de mañana el tiempo mejorará hasta el próximo fin de semana
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Luego de un fin de semana que comenzó con un marcado descenso de la temperatura y fuertes tormentas y siguió con sol y tiempo otoñal, este lunes amaneció con inestabilidad y lloviznas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico se mantendrá así durante toda la jornada de este lunes, mientras que a partir de mañana, y hasta el fin de semana, mejorará considerablemente.
Para la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, el SMN pronosticó una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% a lo largo de la jornada, que se hicieron notar desde temprano con lloviznas leves pero persistentes. Las precipitaciones se sentirán con mayor intensidad en la tarde y terminarán de desaparecer por la noche, cuando los vientos provenientes del sur disipen por completo la nubosidad.
En cuanto a la temperatura, la llegada definitiva del otoño se hará notar. La mínima comenzó con 17°C en las primeras horas de este lunes, mientras que la máxima llegará apenas a los 24 grados. Con mínimas de hasta 12 grados, el termómetro quedará planchado en 22ºC hasta mitad de semana, con cielo despejado para el martes y miércoles y viento desde el sur y sudoeste.
Las alertas para este lunes
En la provincia de Buenos Aires no rigen alertas por fenómenos meteorológicos. Sin embargo, sí hay varias regiones del norte y sur que son alcanzadas por advertencias por tormentas y vientos fuertes del organismo nacional. Se trata de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, en donde rige una alerta amarilla por tormentas, y Corrientes, en donde el aviso se eleva al nivel naranja.
A su vez, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, rige una alerta amarilla por lluvias, algunas localmente fuertes. Allí se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma local. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas.
En las mismas provincias, el SMN también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, que tendrán velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora.
Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Evitar salir.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tener precaución al conducir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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