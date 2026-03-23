El Gobierno avanza con otro recorte del empleo público; el petróleo vuelve a superar los US$100 por barril
Además, Donald Trump volvió a exigirle a Irán que libere el Estrecho de Ormuz; Un avión chocó con un camión de bomberos en Nueva York; ganaron Boca y River. Estas son las noticias de la mañana del lunes 23 de marzo de 2026
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LA NACION
- El Gobierno avanza con otro recorte del empleo público y podría comenzar en los próximos días. El nuevo achique de la planta estatal nacional apunta a eliminar entre 5000 y 6000 puestos en el corto plazo, pero el objetivo es mayor: un 10% de la planta total de la administración nacional, empresas y sociedades estatales; son más de 27.000 empleos públicos. El Gobierno enfoca las reducciones en organismos descentralizados.
- Trump volvió a amenazar a Irán. El mandatario fijó un plazo de 48 horas para que el régimen garantice la normalización del tránsito en el Estrecho de Ormuz. Dijo que si no hay una respuesta favorable, el desenlace será “de destrucción total”. Mientras que Irán advirtió que si concretan ataques sobre infraestructura estratégica avanzará con represalias contra intereses estadounidenses.
- El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril. Los valores del crudo registraron un incremento al abrir la jornada: el estadounidense WTI superó los 100 dólares por barril mientras que el Brent roza los 113 dólares en la primeras operaciones. La suba se da después del ultimátum de Trump, que le exigió a Irán reabrir el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas
- Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York. Fue tras el aterrizaje de un vuelo procedente de Montreal en el aeropuerto LaGuardia: en el accidente murieron el piloto y el copiloto del avión; además hay al menos 13 heridos. El avión iba a poco más de 200 km por hora justo antes de impactar con el camión de bomberos.
- Boca le ganó a Instituto y River a Estudiantes de Río Cuarto. Los xeneizes volvieron al triunfo en la Bombonera después de 4 empates seguidos. Tomás Aranda y Adam Bareiro anotaron los goles del 2 a 0. Con este resultado el equipo de Úbeda se metió en los puestos de clasificación para los playoffs del Apertura. River ganó 2 a 0 con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas, y se llevó el tercer triunfo consecutivo en la era de Coudet como entrenador.
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