Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 23 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes 23 de marzo hay alertas naranjas y amarillas por tormentas que afectarán a diferentes provincias tanto del norte como del sur del país. Según advirtió el organismo, se tratarían de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN detalló que las provincias alcanzadas por las tormentas serán: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Pero además, mencionó que en San Juan, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego la alerta es amarilla por fuertes vientos.

Las más afectadas en el comienzo de la última semana completa de marzo serán las provincias del litoral. Esta zona será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas que pueden estar acompañadas por precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm. La temperatura máxima será de 31°C y la mínima de 22°C.

Las provincias afectadas por alertas por tormentas y viento fuerte para este lunes 23 de marzo

Por su parte, en las provincias del centro del país, las condiciones serán similares, pero con algunas diferencias. Las lluvias se suscitarán mayormente hasta el mediodía con distinta intensidad. Está prevista la posibilidad de rayos, truenos y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. En tanto la máxima se prevé en 26°C y la mínima en 17°C.

El SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y mantenerse alejado de zonas inundables y de calles anegadas.

Además, indicó retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

En el caso de San Juan y las provincias de la Patagonia alcanzadas por una alerta amarilla por vientos, el organismo informó que serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Bajo esta alerta, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento —como macetas, sillas o toldos—, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas. También advirtió no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el SMN pronostica una probabilidad de lluvias de entre 10 y 40% a lo largo de la jornada. Las precipitaciones se sentirán con mayor intensidad en la tarde, donde también se registrará la máxima del día: 22°C. En tanto la mínima será de 17°C en las primeras horas del lunes. Hacia el anochecer el cielo se mantendrá nublado, pero sin lluvias. El viento proveniente del sur tendrá ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para el resto de la semana se prevén días despejados y templados.