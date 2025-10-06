Alertan por la baja vacunación contra la meningitis: ¿cuáles son los síntomas y cómo prevenirla?

En un marco de preocupación por la salud pública, el cardiólogo Jorge Tartaglione alertó sobre la baja cobertura de vacunación contra la meningitis en la Argentina, especialmente después de la pandemia. Durante una entrevista con LN+, explicó los riesgos de esta enfermedad y la importancia de la prevención.

“Si tenés una meningitis, te cambia la vida en un minuto”, advirtió el especialista, al tiempo que subrayó la rapidez con la que esta enfermedad puede progresar y sus graves consecuencias. Asimismo, señaló que la meningitis es prevenible y que la disminución en la vacunación en Argentina es un problema serio.

Para explicar mejor la enfermedad, Tartaglione utilizó un modelo de cerebro para ilustrar cómo la meningitis afecta las meninges, es decir, las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. “Tenemos en nuestro cerebro una membrana que nos cubre y cubre también todo lo que es la médula espinal”, indicó.

Alerta meningitis: baja cobertura de vacunacion en el pais

Cómo se contrae la meningitis

Tartaglione afirmó que la meningitis puede ser causada por virus, bacterias u hongos, y se transmite a través de la respiración. “Si vos tenés alguien al lado que tiene algún virus, una bacteria o un hongo, y a través de la respiración te lo emite, puede inflamar la capa externa, esa membrana que tiene, que se llama meninge, y darte la meningitis”, dijo.

En cuanto a los síntomas, Tartaglione aseguró que son similares a los de una fiebre alta, pero con características particulares. “Si la tuviste o conocés a alguien, es fiebre muy alta, dolor de nuca, vómitos, irritabilidad”, enumeró. En los bebés, el diagnóstico puede ser más complicado, ya que los síntomas son más difíciles de identificar.

El cardiólogo enfatizó que la vacunación es la principal herramienta para prevenir la meningitis. “La más tremenda es la bacteriana por el meningococo, que hay una vacuna”, aseguró. En tanto, destacó que la vacuna evita el contagio y, en caso de contraer la enfermedad, reduce la gravedad de los síntomas.

Cuáles son los síntomas de la meningitis

Fiebre alta

Rechazo a la luz

Náuseas y vómitos

Irritabilidad

Rigidez en la nuca

Dolor de cabeza

Tartaglione aclaró que el objetivo no es asustar a la población, sino informar sobre la enfermedad y la importancia de la vacunación. “No quiero que vos te asustes en casa, sino que tengas conocimiento de esta enfermedad”, enfatizó.

“Al tener baja la vacunación, estamos expuestos francamente a un brote”, alertó.

En relación al calendario de vacunación, Tartaglione detalló las dosis recomendadas para lactantes y adolescentes:

Lactantes

Primera dosis: 3 meses de vida

Segunda dosis: 5 meses de vida

Primer refuerzo: 15 meses de vida

Adolescentes

Dosis única: 11 años

En ese sentido, el experto hizo un llamado a los padres y familiares a verificar si los niños y adolescentes tienen la vacuna contra la meningitis. “Fijate si tu hijo, tu nieto tiene la vacuna a los 11 años”, instó.

En Argentina, según datos mostrados durante la entrevista:

El 60% de los adolescentes de 11 años están vacunados contra la meningitis.

Menos del 80% de los menores de 1 año están vacunados.

El 95% es lo necesario para lograr protección comunitaria.

“No desconfíes de las vacunas, nos han prolongado la vida”, concluyó Tartaglione.