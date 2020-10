Como continuación de la exitosa campaña realizada el año pasado junto a la cantante Lali Espósito, se lanzó #AmigoDateCuenta, que invita a reflexionar sobre el machismo y proponer una masculinidad libre de violencias y estereotipos, además de cuestionar la masculinidad preconcebida con el objetivo d Crédito: Instagram

Bajo la consigna: "¿Qué pueden hacer los varones para poner fin a las violencias contra niñas y mujeres?", la Iniciativa Spotlight, una alianza de las Naciones Unidas y la Unión Europea contra los femicidios, lanzó la campaña #AmigoDateCuenta, cuyo objetivo es interpelar a los adolescentes para que se animen a cuestionar el machismo, desarmar los mandatos de la masculinidad violenta, las relaciones de desigualdad y los códigos de complicidad que casi siempre son la raíz de la violencia hacia niñas y mujeres.

"Tenemos que animarnos a cuestionar el machismo que circula entre nosotros. Romper con las violencias, no con la amistad", es el lema de la campaña dirigida a varones que puedan haber ejercido algún tipo de violencia contra mujeres y a los amigos que a veces son testigos de esas situaciones y por no romper los "códigos de la amistad" no intervienen para poner un freno, aunque no avalen esas situaciones ni actitudes.

La iniciativa cuenta con dos videos para promover la reflexión y el cambio de comportamiento en temas como las complicidades en los grupos de amigos, el acoso y el consenso en las relaciones sexuales, la participación de varones en las tareas hogareñas y de cuidados, los mandatos que censuran la afectividad entre amigos y cuáles son los privilegios de los que gozan los varones, cómo identificarlos y ponerles fin.

#AmigoDateCuenta es la continuación de una acción de comunicación lanzada el año pasado junto a la cantante Lali Espósito y que estaba destinada a chicas de entre 13 y 17 años para brindarles herramientas y así poder detectar las primeras señales de violencia en las relaciones.

Esta vez, el mensaje busca promover masculinidades libres y diversas que tomen distancia del machismo como cultura de violencia y opresión y es protagonizado por cinco varones que, desde diferentes espacios, muestran su compromiso poner fin a la violencia de género.

"Con esta campaña buscamos promover una fuerte reflexión sobre el peso de los mandatos con los que crecen los varones y cómo esos mandatos generan relaciones desiguales y violentas que vulneran la autonomía y la libertad de niñas y mujeres", aseguró Valeria Serafinoff, coordinadora de la Iniciativa Spotlight en Argentina.

"El trabajo y la promoción de mensajes destinados a varones es fundamental para avanzar en la erradicación de la violencia hacia mujeres y niñas. Por eso elegimos un grupo diverso de varones para difundir este mensaje, porque queríamos transmitir la idea de que existen las masculinidades en plural, que hay tantas masculinidades como personas que deseen construirlas", manifestó Serafinoff.

Tiago PZK, un artista urbano que el año pasado editó la canción "Sola" en la que relata episodios de violencia de género que sufrió su madre y que él mismo presenció de chico. "Hice el tema para descargarme y dio el pie como inspiración para que la gente se abra y pueda contar su historia, a nosotros nos cuesta hablar. El proyecto va a ayudar a que muchos se suelten y no se sientan solos", dijo.

Beltrán Horisberger, comunicador y activista LGTB+, milita contra el machismo y la homofobia en el rugby y otros espacios. "No hay una sola vía para ser hombre o ser varón. Creo que el deporte, al ser una actividad donde los chicos se involucran desde tan pequeños, nos da valores, las primeras herramientas para socializar. Los deportes de grupo, sobre todo aquellos que son protagonizados por varones, por masculinidades violentas replican el modelo patriarcal, si podemos cambiar ese modelo y dar otro mensaje desde ahí, puede mejorar todo de acá a futuro", manifestó.

Bruno Rodríguez, activista contra la crisis climática y ecológica, viene alertando sobre las consecuencias que el modelo patriarcal y violento también tiene en el planeta. "La relación social que tenemos con la naturaleza muchas veces se basa en la violencia que se perpetúa contra la tierra, pero eso se manifiesta porque las relaciones sociales entre personas son así. Desde la cultura hay una relación que no se puede negar. Deconstruir el sentido común de lo que es ser un varón y construir alternativas que nos ofrezcan una cultura sin violencia de género", afirmó.

Lucas Bruera, futbolista que promueve desde Futbolistas Unidxs charlas y capacitaciones sobre el machismo, la desigualdad y la violencia de género, se sumó a la campaña para seguir capacitándose sobre el tema y ayudar a otros. "Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino que se trabajan, hay que hacer entender al varón que no es el camino correcto", dijo.

Agustín Pérez Marchetta, sociólogo de Salta que coordina espacios para adolescentes y jóvenes pensados para la reeducación de las masculinidades, se sumó a la campaña para aportar su granito de arena hacia una transformación desde la incomodidad de ser varón. "Poder pensarnos más allá de esta camisa de fuerza del macho violento y que emerja otra sensibilidad, poder ser afectivo con un amigo, poder llorar, cuestiones básicas impedidas por el hecho de ser varón. Basta, hasta acá llegamos con esta normalidad", aseguró.

La campaña también cuenta con el apoyo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil referentes de los movimientos de mujeres y sindicatos que son parte del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil, que asesora y brinda recomendaciones a la Iniciativa Spotlight en su implementación en el país. Forman parte de ese grupo ELA, la Fundación Avon, CASACIDN, ONG Razonar, RedNac, UOCRA, CAREF, Fundación Empoderada y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.

El nombre de la iniciativa Spotlight (que significa "foco" en inglés) nos recuerda que, a menudo, esta violencia tiene lugar en la oscuridad, se niega o se oculta.