Anillo La Pampa: cuándo empiezan los cortes y desvíos en Avenida Lugones

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone en marcha el plan de obras para la construcción del Anillo La Pampa. Este proyecto vial contempla la creación de un túnel vehicular junto con un paso sobre nivel para peatones y ciclistas, con el objetivo primordial de optimizar la circulación entre los barrios de Belgrano y Palermo hacia el área de la Costanera y el Aeroparque Jorge Newbery.

Cuándo comienzan las obras del Anillo La Pampa y cómo serán los desvíos

La intervención urbana genera desde el miércoles 11 de marzo a las 8 horas modificaciones importantes en la infraestructura vial del sector. La calle La Pampa , en su segmento comprendido entre las avenidas Lugones y Figueroa Alcorta, permanece cerrada al tránsito vehicular por un periodo estimado de un año.

El esquema de trabajos también contempla restricciones en el acceso y egreso de autos en Lugones a la altura de La Pampa. Los conductores que necesiten circular por la zona deben considerar como alternativas las rampas localizadas en las calles Udaondo u Ombúes para retomar su camino habitual.

El transporte público también sufre alteraciones debido a la magnitud de los trabajos ejecutados por el Ministerio de Infraestructura porteño.

Las líneas de colectivos 28 y 130 modifican sus recorridos actuales para adaptarse a los cierres impuestos. El servicio de la línea 28, que antes operaba desde La Pampa hasta Figueroa Alcorta para conectar con la Costanera, comienza su trayecto desde el puente Scalabrini Ortiz directamente hacia la zona costera.

Por otro lado, la línea 130, en su ramal que circula por la Panamericana hacia La Boca, abandona su paso por los Bosques de Palermo y toma La Pampa por Lugones y luego Dorrego para circular ahora por la avenida del Libertador.

El Ejecutivo local dispuso la reapertura de la salida de Lugones hacia Udaondo con el fin de atenuar la congestión vehicular durante el periodo de obra. Este paso permanecía clausurado desde enero debido a los trabajos de ampliación del Puente Labruna.

Detalles de la obra

La obra del Anillo La Pampa cuenta con la supervisión de Autopistas Urbanas SA y su ejecución recayó en una unión transitoria de empresas conformada por Roggio y Chediack. El cronograma oficial fija la finalización de los trabajos para mediados de 2027.

La Ciudad Construirá Un Túnel Vehicular Y Anillo Peatonal Que Conectará El Bajo Belgrano Con Aeroparque (1)

La relevancia de esta infraestructura radica en la eliminación de una barrera física histórica. Actualmente, el cruce de la calle La Pampa se encuentra interrumpido por las avenidas Cantilo y Lugones, además de las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Esta fragmentación del terreno impide la continuidad del flujo vehicular y dificulta el acceso directo hacia la avenida Costanera Rafael Obligado, el aeropuerto y la zona de Ciudad Universitaria. Los automovilistas suelen optar por pasos alternativos, lo cual incrementa el volumen de autos y los embotellamientos, principalmente durante las horas pico del día.

La obra incorporará un anillo peatonal y un túnel vehicular

El futuro túnel diseñado bajo las avenidas Lugones, Illia y Cantilo, así como bajo las vías férreas, garantiza una circulación de doble mano. La conexión directa entre Bajo Belgrano y Palermo con los puntos de interés mencionados resulta en una inversión superior a los 50.000 millones de pesos. La obra busca transformar la movilidad urbana de la zona, permitiendo un acceso fluido hacia el Parque Costero y el resto de los nodos estratégicos de la ciudad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.