Un amplio operativo se desplegó en la noche del martes cuando un helicóptero de la empresa Hangar Servicios se estrelló en una cancha de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex-KDT) en pleno barrio porteño de Palermo luego de sufrir un desperfecto técnico.

En la aeronave viajaban el piloto y dos pasajeros -un hombre y una mujer- quienes resultaron heridos, fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Fernández.

Un helicóptero cayo en las canchas de tenis del circuito KDT

Según se pudo reconstruir, el helicóptero Robinson 44 (matrícula LV-JKR) partió a las 20.08 del Aeropuerto de San Fernando. La app de seguimiento de vuelos Flight Radar 24 tiene registro de la aeronave alcanzando una altura máxima de 300 metros sobre el nivel del mar y circulando a una velocidad de 100 nudos.

Así fue el recorrido del helicóptero que se estrelló en Palermo

En el mapa se observa un recorrido en línea recta. Primero ingresó a la Capital por el barrio de Saavedra y cruzó Belgrano, para luego tomar el eje de la Avenida del Libertador hasta Palermo, donde se estrella en el Parque Manuel Belgrano en lugar de dirigirse a Aeroparque Jorge Newbery. Sin embargo, el recorrido recto podría deberse a que el helicóptero perdió su ubicación con la torre de control, ya que tampoco hay registro de cómo fue perdiendo altura el artefacto.

A las 20.17, el Robinson 44 se estrelló y quedó volcado de forma lateral en plena cancha de tenis: estuvo apenas nueve minutos en el aire. Se desconoce si el piloto pidió ayuda a la torre de control o cuál era el desperfecto técnico, pero sí se sabe que dirigió el helicóptero hacia la cancha para realizar un aterrizaje de emergencia.

Un helicóptero con piloto y pasajeros cayó sobre Parque Manuel Belgrano

Al ser notificados del incidente a las 20.24, los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) iniciaron un operativo de despliegue de móviles. El incidente ocurrió enfrente de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa).

“El último que sacamos fue el piloto, que estaba enganchado con un cinturón de seguridad; presentaba traumatismo de cadera y de parrilla costal. El ocupante hombre salió por sus propios medios, con traumatismo de parrilla costal, mientras que la tercera ocupante, una mujer, tenía heridas cortantes en los labios y traumatismo leve”, explicó el director del SAME. Todos fueron derivados para estudios. “Ya están en el tomógrafo del [Hospital] Fernández”, precisó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

El helicóptero que cayó en KDT

Hangar Servicios, la empresa del helicóptero del accidente, brinda servicios aéreos especializados de inspección, según detalla en su sitio oficial. “La más avanzada tecnología, elknow howy un staff altamente calificado", describe su página oficial.

El Parque General Manuel Belgranoes un centro de recreo ubicado en Jerónimo Salguero 3450, en la ciudad de Buenos Aires. El predio cuenta con pistas de ciclismo y patín, y canchas de tenis, donde se realizan actividades dirigidas, brindadas por profesores y profesionales de la Secretaría de Deportes, del gobierno porteño.