Así quedó la camioneta 4x4 que chocó de frente a un motociclista en la frontera de Pinamar

El pasado viernes por la tarde, en la playa de la frontera norte de Pinamar, una camioneta 4x4 que participaba de una picada junto a otros dos vehículos similares embistió de frente a un motociclista que circulaba por la zona. Por fortuna, el joven atropellado se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió fracturas múltiples. Ahora, en las redes sociales circulan imágenes de cómo quedó la camioneta tras el accidente.

En un video subido a TikTok, es posible observar la 4x4 Amarok que tiene la marca del impacto con el motociclista en la en la parte derecha de su paragolpes. El vehículo aparece con un golpe debajo óptica de ese lado del vehículo, así como también se ve astillado el lado derecho del parabrisas.

En el mismo video, el usuario Facundo Cipriano subió también imágenes de la moto que es la que habría sido atropellada por el vehículo. Las tomas, tienen como título “Choque en la frontera Pinamar entre Amarok 4x4 y moto”.

Así quedó la camioneta que corría una picada y que embistió a un motociclista en la playa conocida como la frontera, en Pinamar TikTok / @tigr09

El material de ambos vehículos compartido en la cuenta de TikTok fue rápidamente viralizado, con más de 50.000 reproducciones en la red social.

La moto embestida por la camioneta en la tarde del pasado viernes, en la frontera pinamarense Tiktok / @tigr09

Fuentes de seguridad de Pinamar informaron que el conductor de la VW Amarok color negro fue identificado como Ruben Comes, de 49 años, oriundo de la ciudad de La Plata. En tanto que la persona embestida, que conducía una Yamaha azul, fue identificada como Gonzalo Rodriguez. El hecho se encuentra bajo la órbita de la UFI N°5 de Pinamar, encuadrada en una causa por el delito de lesiones culposas.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió en la zona de la segunda Olla de la zona playera conocida como la frontera en Pinamar el viernes cuando caía la tarde. En ese momento, tres camionetas 4x4 realizaban una picada -práctica ilegal- a lo largo de la citada playa, cuando una de ellas, que iba a gran velocidad, impactó de frente con un joven que circulaba en moto por la zona.

Las imágenes de este hecho fueron registradas por una persona que se encontraba en el lugar y fueron subidas a las redes. Allí se ve el momento dramático en que el impacto de la 4x4 provoca que el motociclista vuele por el aire antes de caer sobre la arena. El motociclista fue hospitalizado y sufrió fracturas de clavícula y húmero.

Una camioneta que corría picadas atropelló a un motociclista en Pinamar

“Está fuera de peligro, pero no murió de casualidad”, dijo sobre el conductor de la moto Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar. En relación a este tipo de accidentes que ocurren en la zona, protagonizados muchas veces por cuatriciclos y otros vehículos que circulan por la playa, el funcionario señaló: “La campaña que se hace diariamente, que incluye los controles, el vallado y la cartelería, no alcanza a contener el volumen de gente que decide salir a hacer estas locuras. Es imposible. O va el Ejército o se hace un despliegue policial donde en vez de cuidar a los ciudadanos de la delincuencia tenemos que salir a ver que la gente no se mate corriendo picadas ilegales”.

La frontera norte de Pinamar vive un verano con una presencia imponente de turistas. Hay kilómetros de playa donde se ven miles de gazebos de diversos colores, que se mezclan en el lugar con camionetas 4x4, UTVs y cuatriciclos de las familias que optan por pasar sus horas de vacaciones en esas playas.

Estas playas se extienden hacia el norte hasta Costa Esmeralda, y tienen la característica de ser bastante exclusivas, sobre todo por el hecho de que para llegar a ellas es necesario atravesar una zona de médanos que solo puede hacerse en vehículos mencionados anteriormente.