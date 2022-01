La emoción de Maru Duffard al conocer su sobrino recién nacido en vivo: “Me voy a morir”

En medio de una emisión en vivo de TN, Maru Duffard recibió una inesperada pero muy grata sorpresa y no pudo evitar emocionarse. La periodista dio paso al móvil y encontró que la cronista estaba con su familia en San Martín de los Andes y, como si fuera poco, pudo conocer a su sobrino recién nacido. Más tarde, describió lo que sintió en ese momento a través de un sentido posteo en Instagram.

Todo ocurrió el viernes mientras ella estaba conduciendo TN Central y le comunicaron que había un móvil desde San Martín de los Andes. Desde allí, Paula Bernini había reunido a toda la familia de la periodista, que se mostraba junta ante las cámaras.

En ese contexto, el hermano de Duffard comenzó a presentar a su familia y ya desde el primer momento a la periodista se le llenaron los ojos de lágrimas. “Vivo con mi señora Sabrina, mi cuñado Julián, Susana que es la mejor suegra, Alfonso y Octavio que nació el lunes”, comentó el hombre mientras la cámara ponchaba el rostro del bebé.

“Paula, te voy a matar que tenés a toda mi familia ahí en televisión”, dijo la periodista, mientras se reía y se tapaba la boca, visiblemente emocionada por poder ver a sus familiares.

Maru Duffard conoció a su sobrino en vivo y se emocionó

Horas más tarde, Maru compartió el video de aquel encuentro a distancia en su cuenta de Instagram y escribió una sentida reflexión, en la que agradeció a su equipo por tan hermosa sorpresa. “Este momento hermoso me regalaron ayer mis compañeros, mi familia y mi trabajo. Estas cosas también hace la tele y su gente”, comenzó diciendo la periodista.

Y continuó: “Siempre me pregunté qué motivaba a la gente acercarse a un móvil a mandar saludos a los suyos. Ayer me tocó a mí. Y me emocioné hasta las lágrimas al conocer a mi sobrino más chiquito por la tele y ver lo que mi mamá y mis hermanos hacían por mí, por achicar los kilómetros. Esas cosas de la vida. Y del periodismo y la televisión”, agregó, refiriéndose a la emoción de poder ver a su sobrino en un móvil televisivo.

El mensaje de Maru Duffard Instagram

Por último, la periodista no quiso dejar de agradecerle a sus compañeros: “Por permitirme compartir con toda la audiencia lo mejor de mí: mi familia. Gracias siempre”.

El posteo en Instagram alcanzó mucha repercusión y no pasó para nada desapercibido. Actualmente, quedó al borde de las 25.000 reproducciones y ya superó los 3000 likes. Además, acumuló más de 100 comentarios de seguidores que se sintieron identificados con lo que manifestó sobre el emotivo momento. Una de las personas que comentó fue su excompañera Marcela Pagano, quien confió: “¡Morí de amor!”.

En su cuenta, usualmente la periodista comparte contenido de su vida familiar y particularmente de Isabel, la bebé que tuvo con Gastón Cavanagh. Su hija nació el 12 de abril de 2021 y suele mostrarse en redes disfrutando junto a ella.