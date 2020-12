Desde las asociaciones médicas dicen que en la relación costo beneficio, el personal de la salud prefiere aplicarse la vacuna rusa a seguir trabajando sin inmunidad frente al coronavirus Crédito: Shutterstock

Las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V están en la Argentina y mañana comenzarán a aplicársela a los trabajadores de la salud. De ese modo, serán los primeros en recibir la vacuna que aterrizó en el país el jueves pasado, envuelta en dudas porque aún no se han publicado los resultados de los estudios de la fase 3 en una revista científica. Desde las asociaciones y sindicatos de médicos afirmaron que, si bien aún falta información y están muy atentos a los datos que vayan surgirán en los próximos días, la comunidad médica, en la relación costo beneficio, prefiere aplicarse la vacuna rusa a seguir trabajando sin inmunidad frente al coronavirus.

Norberto Hernández, Secretario de Mesa Ejecutiva de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba) y Consejero en el Colegio de Médicos de Luján, expresa una gran preocupación por el aumento de los casos que hubo en los días previos a Navidad y la dinámica que tendrán los contagios durante el verano. Por eso, aunque sostiene que aún no cuentan con toda la información que quisieran, esperan expectantes el comienzo de la vacunación.

"Hubo un relajamiento mayor al esperado y han aumentado los casos. Nosotros tenemos la mejor predisposición y sabemos que la vacuna es el principio de una solución para la pandemia. Por eso, tanto nosotros como los trabajadores de la salud que representamos estamos esperando las dosis para poder empezar a aplicarlas. Por supuesto, también estamos ávidos por recibir más información y seguimos muy atentos a lo que dicen las entidades médicas de la Argentina al respecto", señala Hernández.

Hernández agrega que, de todos modos, la vacunación será algo voluntario, por lo que cualquier médico que prefiera esperar por más información estará en su derecho de hacerlo.

"Es una situación muy particular, hay una gran urgencia. En nuestra relación costo beneficio sin dudas preferimos vacunarnos. La vacuna rusa está hecha sobre la estructura de otras vacunas que funcionan muy bien. En Luján nos va a llegar el 4 de enero y vamos a empezar por los terapistas y las áreas de cuidados críticos", dice Hernández.

Nivel de inmunidad

Ricardo Solari, Secretario general de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad, argumenta que la única esperanza para trabajar con cierta tranquilidad es la vacuna, por lo tanto, dice que los trabajadores de la salud esperan con ansias que comience la vacunación para evitar los contagios y las muertes que padecieron durante este año.

"Como nos ha pasado a todos los que estamos en la primera línea de batalla contra el coronavirus la verdad que lo único que nos daría tranquilidad es estar vacunados. Con todas las vacunas que salieron, no solo con la rusa, los estudios de la fase 3 fueron acotados porque el requerimiento mundial de esta vacuna es muy urgente. La vacuna es segura y está hecha sobre la base de otras que ya se usan hace años, lo que aún no se sabe del todo es qué nivel de inmunidad va a generar, pero la sensación en el ambiente médico es que esto nos va a dar algo de tranquilidad", opina Solari.

Solari entiende que hay que dejar de lado las cuestiones políticas o ideológicas porque esta es una situación de urgencia y la vacuna tendrá un gran impacto positivo en la salud de la población. "Todas las vacunas tienen sus reproches, pero creo que todas las vacunas disponibles tienen una buena base de sustentación, pero es cierto que ninguna tuvo cuatro años de pruebas en la fase 3 como suelen tener, pero hay un gran margen de seguridad para aplicarlas".

Liliana Riff, secretaria de la regional de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) Pilar, argumenta que, si bien la plataforma de la vacuna rusa es buena, no hay publicaciones serias que otorguen la información suficiente para brindar mayor tranquilidad.

"La plataforma de la vacuna rusa es buena pero aún no se publicaron los resultados, es poco serio el manejo de la información sobre la vacuna y creo que la ANMAT también está muy presionada. No estamos criticando a la vacuna, solo que no hay publicaciones para validarla. La ANMAT tiene un director político y tiene que ir en línea con lo que necesite el Gobierno. La cosa pasa por las publicaciones y la validación", concluye Riff.

Por su parte, Mauricio Eskinazi, presidente del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (CONFEMECO), dice que en la entidad que preside hay mucha ansiedad y expectativa por la vacuna. "Entendemos que luego de la aprobación de la ANMAT vamos a tener la seguridad de que la vacuna es efectiva y segura. Por parte de los médicos se espera que haya un excelente plan de vacunación para que todos la reciban. Creo que todos los médicos van a aplicársela, por lo menos en nuestro ambiente no hay oposición a la vacuna. Lo importante es que todos no vacunemos, más allá de la inmunidad que genere cada una así podremos lograr la inmunidad de rebaño".

