Aterrizó el primer vuelo: un destino turístico invernal clave recupera la conexión directa con Santiago de Chile

escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La capital chilena y esta ciudad patagónica vuelven a estar conectadas de forma directa: poco antes de las 17, aterrizó el que será el primer vuelo regular de la temporada invernal.

Con tres frecuencias semanales, jueves, sábados y domingos, Sky Airlines reabre así su operación estacional entre Santiago de Chile y Bariloche. Mantendrá el servicio hasta el 24 de septiembre. Los pasajes se consiguen por entre 55 y 133 dólares por tramo.

“La conectividad es fundamental para los destinos alejados de los grandes centros emisores de turistas. Es una alegría y un orgullo porque se gestionó durante mucho tiempo con Sky para concretar lo del verano pasado, que fue muy bueno. Vinieron casi todos los vuelos llenos. Al final del verano, nos anunciaron que vendrían este invierno. Y reanudarán desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. A su vez, en diciembre, a las tres frecuencias semanales entre Santiago de Chile y esta ciudad se agregarán varios charters con estudiantes chilenos”, adelanta a LA NACION Gastón Burlón, secretario de Turismo de Bariloche.

En la pospandemia, el debut de la ruta de Sky se concretó durante el verano pasado, cuando llegaron más de 10.000 visitantes del país trasandino. Los turistas no solo provienen de Santiago de Chile, sino de otras ciudades aledañas, como Valparaíso.

“La experiencia del verano fue muy buena. Entre otras razones, la oferta responde a una necesidad de las personas del área metropolitana de Santiago que prefieren evitar pasar por Ezeiza o el Aeroparque para acceder a la Patagonia. No solo les resulta más barato, sino que es más eficiente en términos de tiempo: en el mismo lapso que vas de Santiago a Buenos Aires, podés llegar a Bariloche”, afirma Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb).

Entre otras razones, la oferta responde a una necesidad de las personas del área metropolitana de Santiago que prefieren evitar pasar por Ezeiza o el Aeroparque para acceder a la Patagonia Alejandra Bartoliche - télam

La demanda sostenida del verano tiende a repetirse de cara a los meses de nieve, tal como se observa para el primer mes y medio de programación aérea. Desde hoy y hasta el 24 de septiembre se espera que lleguen a este destino 45 vuelos de Sky Airlines con unos 8400 pasajeros.

Con un pernocte promedio de cinco noches, que es lo que usualmente permanecen los turistas chilenos en Bariloche, y un gasto de al menos 38.000 pesos por día, el impacto económico de esa afluencia superará los 1500 millones de pesos.

“Ventana de oportunidad”

La ruta directa no solo abre la puerta a los turistas chilenos. “Vemos una ventana de oportunidad, ya que Chile tiene muy buena conectividad con otros destinos internacionales y opera con líneas y rutas que hoy la Argentina no tiene, como Asia, Oceanía y parte de Centroamérica. Eso nos permite diversificar y generar un mayor mapa de rutas, con destinos con los que hoy no tenemos conexión directa. Incluso los turistas de lugares lejanos que no tenían pensado venir a la Argentina, a través de un vuelo de dos horas relativamente barato, pueden incluir este destino a su itinerario”, dice Lago.

Y pensando específicamente en el imán que generan las actividades invernales, la conexión directa con Santiago genera un puente con centros emisores que están en contra-estación, como los del hemisferio norte. En ese sentido, esa ruta complementa la afluencia de turistas que ya llegan vía Ezeiza. Burlón añade que actualmente también hay mucha demanda en los vuelos provenientes de Brasil: durante julio habrá un vuelo diario entre San Pablo y Bariloche.

Los turistas que arriben en avión desde Santiago de Chile se sumarán a los que vienen en auto a hacer compras favorecidos por el tipo de cambio, mayormente de ciudades cercanas como Osorno y Puerto Montt. Desde principios de este año, aumentó la cantidad de visitantes trasandinos que vienen por dos o tres días y aprovechan para pasear y hacer compras, al tiempo que muchos otros vienen solo por el día en tours de compras.

“Los que vienen atraídos por los precios no suelen generar reservas hoteleras previas, eligen alojamiento en el lugar. El público que llegará vía Sky Airlines es diferente, vienen por turismo o para esquiar. Claro que también hacen compras, pero no es el objetivo principal. En volumen de afluencia, en los próximos meses creemos que se reducirá la cantidad de personas que vienen a hacer compras, porque las tarifas aumentan”, cierra Lago.

Temas TurismoEsquíBarilocheChileInvierno