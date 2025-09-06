Autopista Buenos Aires-La Plata: murió un hombre de 35 años tras chocar su moto contra un camión

Un fatal accidente se registró este sábado por la mañana en la Autopista Buenos Aires-La Plata cuando un hombre murió tras chochar su moto contra un camión. Tras el accidente, se desplegó un fuerte operativo de tránsito y varios carriles permanecieron restringidos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5, según pudo saber LA NACION. La víctima, de 35 años, circulaba a la altura del kilómetro 5,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata sentido al sur cuando, por causas que aún se desconocen, impactó contra la parte de un camión detenido que transportaba maquinaria vial. El choque ocurrió a 1,5 kilómetros del primer peaje (el de Dock Sud).

El camión estaba detenido en el tránsito con balizas ya que prestaba servicio para la repavimentación de la autopista a la altura del puente Nicolás Avellaneda. Incluso estaba cargado por completo para salir de allí luego de terminar la obra que duró toda la noche.

El motociclista, por su parte, circulaba solo, usaba casco y vestía un uniforme; por el impacto quedó tendido en el asfalto y su muerte fue instantánea. Las primeras versiones indican que sería un trabajador de tránsito de la ciudad de Buenos Aires.

Al conductor del camión se le realizó un test de alcoholemia de rutina y el resultado fue negativo.

El administrador de la traza, Autopistas Buenos Aires (Aubasa), anunció la reducción de la calzada en el kilómetro 5,5, por lo que hubo demoras para circular. Ya alrededor de las 9, el tránsito fue liberado tras la finalización del operativo el que también participaron móviles de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Además, se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Murió un joven en un fuerte choque en Mendoza

El fin de semana pasado, un joven de 21 años identificado como Mateo Inostroza murió luego de que el auto en el que viajaba como acompañante protagonizara un violento choque con otros dos vehículos en la ciudad mendocina de San Rafael.

Tras el hecho, las autoridades realizaron el control de alcoholemia al conductor del rodado en el que iba el joven, que era padre de un bebé de poco más de un año. El resultado positivo.

Inostroza viajaba en el asiento del acompañante de un Volkswagen Scirocco. Al llegar a la esquina de Hipólito Yrigoyen y Lencinas, en pleno centro de San Rafael, el vehículo colisionó contra otros dos rodados: una camioneta Amarok que estaba estacionada y un Fiat Palio en el que iban tres mujeres que resultaron ilesas.

Producto del fuerte impacto, Inostroza sufrió múltiples heridas —varias de ellas en la cabeza— que le provocaron la muerte en el lugar. El conductor del Scirocco, de 22 años, sufrió traumatismos leves y quedó detenido luego de que el análisis de alcoholemia arrojara 0,96 g/L de alcohol en sangre. El tercer ocupante del vehículo, de 23 años, padeció una fractura de fémur izquierdo y fue trasladado al hospital Schestakow, según consignó el diario local Uno.