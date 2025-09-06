La despedida del frío y pocas probabilidades de lluvia: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de septiembre

Temperaturas mínimas de 8° y máximas de 14° C: esas son las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Ciudad de Buenos Aires este sábado 6 de septiembre. La jornada estará signada por el sol y muy escasos niveles de nubosidad. No se prevén fenómenos lluviosos.

El clima para el fin de semana en el AMBA

Distinto será el cuadro de situación en la franja central del país, donde se mantendrá el clima gélido, principalmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y el este de la provincia de Buenos Aires.

La previsión semanal del clima en la Ciudad

Luego de un viernes con un ambiente muy frío, con mínimas que alcanzaron los 5° C, la salida del sol permitió la compensación térmica evidenciando lo que probablemente haya sido el último ingreso de aire frío antes de la primavera.

Más allá de la Ciudad, no se presentarían precipitaciones en ningún punto de la Argentina. Con un sol brillante en gran parte del territorio nacional, a excepción de pequeñas regiones patagónicas.

La tendencia es que para el domingo la tendencia de temperaturas agradables se consolide y extienda durante la próxima semana.