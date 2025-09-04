Avanza el plan para sacar de las veredas los puestos de diarios y flores abandonados

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires inició un plan para retirar todos los puestos de diarios y flores que se encuentran abandonados en la vía pública. El objetivo es mejorar la limpieza y recuperar sectores que se habían convertido en focos de suciedad y deterioro urbano. El criterio para avanzar con el retiro de los puestos es la inactividad prolongada comprobada.

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño indicó que, en la actualidad, la Capital tiene 1.144 puestos habilitados con permiso vigente para ocupar la vía pública: 797 son de diarios y 348, de flores.

Según indicó la cartera liderada por Ignacio Baistrocchi, inspectores realizan visitas presenciales periódicas para constatar si el puesto se encuentra abierto o continúa cerrado. “Antes de realizar el retiro, los dueños de los puestos en desuso son intimados en más de una oportunidad a presentar el permiso”, precisó.

En lo que va de este año, ya se retiraron 53 puestos abandonados

La actual gestión ya avanzó con el retiro de 89 puestos en estado de abandono. En 2024 fueron 36 (33 de diarios y tres de flores), mientras que en lo que va de este año ya se suman 53 (51 de diarios y dos de flores). Asimismo, se siguen revisando otros casos de estructuras cerradas que, de no regularizarse, también serán retiradas.

“El espacio público tiene que estar al servicio de los vecinos. Un puesto cerrado durante años, sin mantenimiento y sin actividad genera suciedad, obstruye la circulación y perjudica a quienes viven o transitan la zona”, señaló Baistrocchi.

En línea con la decisión del Ejecutivo porteño, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su red social X que a partir de hoy se desregula la venta de diarios y revistas en la vía pública.

“Desde ahora, cada puesto podrá reconvertirse, ofrecer nuevos servicios postales y competir en libertad”, detalló.

Qué se hace con los puestos que se retiran

Luego de verificar que un puesto permanece clausurado de manera permanente y cuenta con permiso, se evalúa la baja y se retira. Si además no tiene autorización vigente, el secuestro es inmediato.

Las estructuras que se quitan de las veredas son trasladadas a un depósito del Gobierno porteño en el barrio de La Boca. Allí se guardan durante dos meses: si en ese lapso no se presenta el titular a pagar la multa y retirarlo, se envían a disposición final.

Otras acciones de ordenamiento

El retiro de puestos abandonados forma parte de una batería de políticas para recuperar el espacio urbano. Días atrás, el mismo Ministerio porteño anunció un plan para ordenar y reducir el tamaño de nueve obradores del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que quedaron abandonados en Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers. La meta es liberar veredas y mejorar la seguridad del entorno.

En paralelo, desde hace más de un año y medio, la ciudad continúa una política activa para liberar las calles de manteros. De acuerdo a lo que arrojaron datos oficiales, 10 zonas fueron recuperadas de la venta ilegal, con más de 42.000 metros lineales liberados, lo que equivale a cerca de 500 cuadras.