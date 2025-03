Bahía Blanca y otros sectores del interior bonaerense estarán bajo alerta amarilla por tormentas este viernes 21 de marzo

A poco más de 10 días del devastador temporal en Bahía Blanca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la ciudad bonaerense estará bajo alerta amarilla por tormentas. El pasado lunes, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa había emitido la misma advertencia, sin embargo, solo se registró un ínfimo chaparrón que duró apenas unos minutos.

Precisamente, el SMN indicó que el aviso por tormentas de este viernes regirá en nueve provincias del territorio nacional y destacó que este tipo de fenómenos meteorológicos puede tener “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Una de las provincias afectadas será Buenos Aires, donde además se espera que las condiciones adversas se mantengan hasta el domingo. Las ciudades que estarán bajo alerta son Bahía Blanca, Médanos, Punta Alta, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Carmen de Patagones, Coronel Pringles, Puan, Pigue y Tornquist. En tanto, también se anticipa este fenómeno en La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

Mapa de provincias que estarán bajo alerta amarilla por tormentas

Ante este escenario, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

El Servicio Meteorológico también emitió el pronóstico para este martes en la ciudad de Buenos Aires, en donde la temperatura rondará en aproximadamente 24.6°C, con mínimas de 23° y una máxima de 32 grados, una media que se mantiene en referencia al resto de días de la semana. El cielo estará ligeramente nublado, los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas de cinco kilómetros por hora, mientras que la humedad será del 73%.

En la Ciudad, la máxima será de 32°C Nicolás Suárez

Por otra parte, en el conurbano bonaerense el mercurio oscilará entre los 22°C y 32°C, con el cielo mayormente nublado y una humedad aproximada del 81%. También se espera que los vientos del sector norte corran a una velocidad de 10 kilómetros por hora.

El organismo también emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 23°C en Córdoba, 25.1°C en Tucumán, 23.1°C en Santa Fe, 21.8°C en Entre Ríos, 20.2°C en Jujuy, 19°C en Salta, 24.8°C en Misiones, 25.3°C en La Rioja, 26.3°C en Santiago del Estero, 24.1°C en San Luis, 20.8°C en San Juan, 20.5°C, 20.5°C en Mendoza, 21.1°C en Río Negro, 19.4°C en Chubut y 7°C en Santa Cruz.

