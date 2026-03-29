Baja natalidad: el país que encabeza el podio y dónde se ubica la Argentina dentro de la región

En su visita por los estudios de LN+, Lorena Bolzon aseguró que los países están teniendo menos chicos y más adultos mayores; algunas empresas de pañales comenzaron a producir más cantidad para la tercera edad que para recién nacidos
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La especialista en familia Lorena Bolzon explicó en LN+ que la baja natalidad dejó de ser una proyección y se convirtió en realidad demográfica. “En menos de 10 años, en la Argentina, la natalidad descendió un 40%”, remarcó sobre la actualidad en el país.
El dato se integra en una tendencia más amplia dentro del Cono Sur, donde los nacimientos no logran equilibrar la pirámide poblacional. La disminución se registra en todas las edades, desde la caída del embarazo adolescente hasta la postergación o renuncia al proyecto de maternidad o paternidad.
Cuál es el país que encabeza el podio y dónde se ubica la Argentina dentro de la región
Bolzon precisó el orden regional: “Los países con mayor crisis en la región son Uruguay, luego Chile y en tercer puesto viene la Argentina”.
Destacó que el caso uruguayo es el más crítico porque “tiene una tasa de mortalidad mayor a la de natalidad”, lo que implica que se reducen las nuevas generaciones y aumentan los adultos mayores. En ese escenario, la Argentina ya atraviesa un proceso similar, aunque en una etapa anterior.
La especialista advirtió que la Argentina “tiene menos chicos y más adultos mayores” y puntualizó el salto demográfico: “Hay 60 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños”. Ese envejecimiento impacta de manera directa en el sistema productivo, sanitario y educativo.
En su ejemplo más gráfico, señaló que “hay empresas de pañales que migraron la producción de niños para pañales de adultos”, lo que evidencia un mercado que ya responde a una sociedad más longeva que joven.
Bolzon precisó que, aunque la baja natalidad es un fenómeno global, en la región ya está instalada y se traduce en cambios visibles, desde la reducción de salas maternales hasta la reconfiguración educativa y productiva, con un mapa regional que coloca a Uruguay como el epicentro, seguido por Chile y luego la Argentina.
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