Balneario La Pérgola de Valeria del Mar: precios, cuánto cuesta la carpa y cómo llegar

Para el verano 2026 muchos optan por ir a la playa a disfrutar unos días de descanso. En ese sentido, Valeria del Mar es uno de los lugares más elegidos por el turismo para disfrutar. Allí, una de las opciones más recurrentes es alquilar una carpa en la playa en el balneario La Pérgola. Además, muchos turistas se preguntan cómo llegar a esta localidad de la costa argentina.

Este balneario está a unas 5 cuadras del centro comercial de Valeria. Es fácil de reconocer por su estructura clásica y su restaurante con vista al mar.

La Pérgola: cuánto sale de la carpa Valeria del Mar

Los precios del balneario La Pérgola de Valeria del Mar: cuánto cuesta la carpa

Según pudo saber LA NACION, para el mes de enero las reservas semanales y quincenales no están disponibles. En cambio, el alquiler diario sí está disponible y cuesta $100.000 en efectivo y $120.000 al pagar con tarjeta de débito o crédito, o transferencia.

Además de la carpa, el alquiler incluye servicios de playa como vestuarios, duchas y actividades, entre otros.

¿Cómo llegar a Valeria del Mar?

En auto desde Buenos Aires:

Tomar la Ruta Provincial 2 hasta Dolores.

hasta Dolores. Empalmar con la Ruta Provincial 63 hasta la Esquina de Crotto.

hasta la Esquina de Crotto. Tomar la Ruta Provincial 11 hasta General Conesa.

hasta General Conesa. Seguir por la Ruta Provincial 56 hacia Madariaga y luego la Ruta 74 que te lleva directo a la entrada de Pinamar/Valeria del Mar.

Valeria del Mar: historia y detalles

Valeria del Mar es una de las joyas balnearias de la Costa Atlántica argentina. Se define como un destino que logra el equilibrio perfecto entre la serenidad de la naturaleza y las comodidades necesarias para un descanso reparador. A diferencia de otros centros turísticos más ruidosos, Valeria conserva una atmósfera íntima y residencial.

Esta localidad se encuentra en el partido de Pinamar, al este de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Está estratégicamente ubicada entre las localidades de Ostende y Cariló, formando parte de un corredor turístico de alto valor paisajístico rodeado de dunas y vegetación densa.

Valeria del Mar: cómo llegar Marcelo Aguilar López - La Nación

La oferta de actividades en Valeria del Mar es variada y está pensada para conectarse con el entorno:

Disfrute costero: gracias a su mar de poca profundidad y olas regulares, es ideal para bañarse con seguridad o practicar deportes como surf y kayak .

gracias a su mar de poca profundidad y olas regulares, es ideal para bañarse con seguridad o practicar deportes como . Exploración natural: se pueden realizar caminatas o paseos en bicicleta por sus senderos boscosos, conectando incluso con las localidades vecinas a pie por la playa.

se pueden realizar caminatas o paseos en bicicleta por sus senderos boscosos, conectando incluso con las localidades vecinas a pie por la playa. Recreación y adrenalina: para quienes buscan algo distinto, existe un kartódromo sobre la Ruta 11.

para quienes buscan algo distinto, existe un sobre la Ruta 11. Paseos locales: la zona cuenta con ferias artesanales y una gastronomía de primer nivel, con restaurantes que son referencia en todo el municipio.

Balneario La Pérgola de Valeria del Mar: precios Marcelo Aguilar López - La Nación

Por qué Valeria del Mar es tan elegido

Valeria del Mar es la opción predilecta de muchas familias y viajeros por razones muy específicas:

Cómo llegar a Valeria del Mar Marcelo Aguilar López - La Nación