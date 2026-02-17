Barrio Chino hoy: la agenda de actividades del Año Nuevo Chino 2026

La Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina organizan el evento cultural más importante de la comunidad: los festejos del Año Nuevo Chino. El ciclo del Caballo de Fuego inicia formalmente este martes 17 de febrero y el Barrio Chino de Belgrano funciona como sede principal de una agenda que también llega a Puerto Madero y diversos monumentos porteños.

Barrio Chino hoy, todas las actividades del Año Nuevo Chino

El epicentro de la movida cultural se ubica en el Barrio Chino de Belgrano, con propuestas que ocuparon el calendario desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, entre las 12 y las 20, donde el lunes 16 de febrero destacó como la jornada de mayor carga simbólica, ya que la comunidad despide al Año de la Serpiente y recibe al Caballo. Si bien el foco reside en estas fechas, la organización suma eventos previos en otros puntos geográficos de la Capital.

El arco de acceso al Barrio Chino luce ornamentos rojos y dorados para dar la bienvenida oficial al Año del Caballo de Fuego Fabián Malavolta

La agenda en el norte de la ciudad integra exhibiciones de artes marciales, música típica y desfiles de moda. El artista urbano Índigo Ars aporta intervenciones y murales en vivo. La tecnología también gana terreno con la muestra de robots y perros robóticos. En esta edición, el orfebre Juan Carlos Pallarols cincela una obra simbólica dedicada al signo del Caballo. Un total de 288 comercios e instituciones locales participan activamente de la movida.

Cronograma de propuestas día por día

La programación oficial del Gobierno porteño distribuye las atracciones en distintas sedes. El acceso a cada una de las citas es libre y gratuito para todos los visitantes.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero: El Barrio Chino presenta su mayor despliegue artístico. El show central de dragones y leones sobre postes en altura acapara la atención junto a la presencia de caballos argentinos.

El Barrio Chino presenta su mayor despliegue artístico. El show central de dragones y leones sobre postes en altura acapara la atención junto a la presencia de caballos argentinos. Domingo 15 de febrero: Los diques de Puerto Madero reciben la carrera de Botes Dragón. La competencia une el deporte con la tradición milenaria china.

Los diques de Puerto Madero reciben la carrera de Botes Dragón. La competencia une el deporte con la tradición milenaria china. Lunes 16 de febrero: A partir de las 20, la luz roja cubre los íconos arquitectónicos de la Ciudad. El Puente de la Mujer, el Planetario y el Congreso de la Nación forman parte de este circuito lumínico especial.

Miles de vecinos y turistas recorren las calles de Belgrano durante las jornadas de exhibiciones culturales, gastronomía típica y desfiles tradicionales Noelia Marcia Guevara / AFV

Significado y vigencia del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino 2026 inicia el martes 17 de febrero y culmina el 5 de febrero de 2027. El Caballo de Fuego rige este ciclo como el séptimo signo del zodíaco oriental. A diferencia del sistema occidental, los signos chinos dependen del año de nacimiento y rotan cada 12 años. Según la astróloga Susy Forte en LA NACION, este signo: “simboliza el movimiento y la renovación de ideas e intereses, lo que augura una etapa productiva y de incesante avance hacia metas elevadas”.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

El período fomenta la libertad, la independencia, la acción y la valentía. El elemento Fuego aporta pasión y dinamismo a una etapa ideal para iniciar empresas o viajar. Sin embargo, la experta advierte que la energía excesiva “si no se canaliza con mesura y templanza, puede derivar en conflictos e impaciencia”

¿Cómo llegar al Barrio Chino?

La zona de mayor concurrencia se sitúa en la Avenida Juramento, entre las calles Mendoza y Arribeños. El transporte público ofrece diversas alternativas para el arribo de los visitantes.

Las líneas de colectivo 15, 29, 42, 44, 60, 63, 64, 65, 80, 107, 113, 114, 118 y 130 llegan de forma directa. El subte D acerca al público a través de la estación Juramento, desde ese punto resta una caminata de seis cuadras. Respecto al tren Mitre, la estación Belgrano C no presta servicio por obras de infraestructura, por lo cual se recomienda el uso de colectivos o transporte subterráneo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.