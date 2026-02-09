Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires: cómo es la agenda de todas las actividades

El Año Nuevo Chino, una de las festividades más importantes para las comunidades asiáticas en todo el mundo, se aproxima con la llegada de un nuevo ciclo regido por un animal y un elemento específicos. En ese sentido, Buenos Aires se alista para celebrarlo con una agenda repleta de actividades culturales. Esta conmemoración, que marca el inicio del calendario lunisolar oriental, trasciende las fronteras y se convierte en un evento de gran atractivo cultural, puesto que ofrece una oportunidad única para sumergirse en las ricas tradiciones chinas.

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal lo rige?

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará oficialmente el martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Este nuevo ciclo estará regido por el Caballo de Fuego, el séptimo signo del zodíaco oriental. A diferencia del horóscopo occidental, los signos chinos se definen por el año de nacimiento y se repiten cada 12 años.

El Año del Caballo de Fuego promete ser un período de libertad, independencia, acción, pasión y valentía. La astróloga Susy Forte, en LA NACION, indicó que este signo simboliza el movimiento y la renovación de ideas e intereses, lo que augura una etapa productiva y de incesante avance hacia metas elevadas. El Fuego, por su parte, añade pasión, coraje y dinamismo. Es un año ideal para iniciar empresas, viajar y tomar decisiones valientes, aunque se advierte que la energía excesiva, si no se canaliza con mesura y templanza, puede derivar en conflictos e impaciencia.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

¿Cuándo se celebrará el Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires y cuáles son sus principales actividades?

Los festejos centrales del Año Nuevo Chino en la ciudad de Buenos Aires se desarrollarán durante cuatro días, del sábado 14 al martes 17 de febrero. De esa forma, se aprovecha el fin de semana largo de Carnaval. El epicentro de las celebraciones será el Barrio Chino, que abarca las intersecciones de Av. Juramento con Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe. Aunque el inicio oficial es el 17, habrá actividades previas, comenzando el domingo 8 de febrero.

La agenda es variada y gratuita para toda la familia. Esta propuesta cultural está organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina. Cuenta con el auspicio de la Embajada de la República Popular China en la Argentina y el gobierno de la Ciudad, y espera la participación de 288 comercios, instituciones y organizaciones de la comunidad china en el país.

Festejos del Año Nuevo Chino en el Barrio Chino Noelia Marcia Guevara / AFV

A continuación, el cronograma de actividades por los festejos del Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires:

Del sábado 14 al martes 17 de febrero : propuesta artística y cultural de gran escala en el Barrio Chino, que incluirá un show central de dragones y leones en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. Habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars , robots y perros robóticos , actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones. El orfebre Juan Carlos Pallarols realizará una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo.

: carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero, que combina deporte, tradición y espíritu colectivo. Lunes 16 de febrero : a partir de las 20 horas, se iluminarán de rojo el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.