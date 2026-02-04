Buenos Aires celebra el Año Nuevo Chino 2026: cuándo, dónde y qué actividades habrá

Los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que deseen formar parte de los festejos del Año Nuevo Chino y quieran saber cuándo, dónde y qué actividades habrá, pueden consultar el detalle de este evento que se extiende por cuatro días.

Los festejos del Año Nuevo Chino en CABA

En esta ocasión, se celebra la llegada del Año del Caballo de Fuego, con diversas actividades vinculadas a la cultura milenaria del país asiático, que resultan sumamente atractivas para vivir en familia y con amigos.

Cuándo, dónde y qué actividades habrá en el Año Nuevo Chino 2026

¿Dónde? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el epicentro de los festejos se encuentra en el Barrio Chino , en un perímetro que se extiende desde Avenida Juramento hasta las intersecciones con Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, , en un perímetro que se extiende desde Avenida Juramento hasta las intersecciones con Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe. ¿Cuándo? Las actividades principales se llevarán a cabo entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, de 12 a 20 horas. Sin embargo, hay otras propuestas que comienzan una semana antes.

Las actividades principales se llevarán a cabo entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, de 12 a 20 horas. Sin embargo, hay otras propuestas que comienzan una semana antes. Actividades. La celebración del Año Nuevo Chino incluye múltiples actividades para disfrutar en la Ciudad. En la previa de los festejos, el domingo 8 de febrero , en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, habrá una jornada abierta de danzas tradicionales, expresiones artísticas, gastronomía típica y actividades familiares. En el Barrio Chino, del 14 al 17 de febrero , se desplegará un show central de dragones y leones en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y espectáculos en vivo. También habrá desfiles de moda tradicional y moderna, intervenciones artísticas y murales, la participación del artista urbano Índigo Ars, robots y perros robóticos, actividades gastronómicas y culturales abiertas, sorteos y activaciones. El domingo 15 de febrero , estará la tradicional carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero, una actividad deportiva y cultural a orillas del río. En tanto, el lunes 16 de febrero , a partir de las 20 horas, se iluminarán de rojo el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino.

El Año Nuevo Chino en CABA

Esta propuesta cultural de alcance nacional es organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, con el auspicio de la Embajada de la República Popular China en la Argentina y del Gobierno de la Ciudad.

De acuerdo a los números oficiales, se espera la participación de 288 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad china en el país.