Cómo ir al Barrio Chino de Buenos Aires para los festejos del Año Nuevo Chino 2026

Del 14 al 17 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino 2026 y por ello muchas personas quieren saber todas las formas de ir al Barrio Chino a disfrutar de esta fecha.

Cómo ir al Barrio Chino para los festejos del Año Nuevo Chino 2026

Para llegar al Barrio Chino de Belgrano (Av. Juramento entre Mendoza y Arribeños) para los festejos del Año Nuevo Chino 2026 (14-17 febrero), desde cualquier punto de Buenos Aires o alrededores, estas son todas las líneas de transporte público directo o con paradas cercanas (a 5-10 minutos caminando).

Vale marcar que también se puede acceder en transportes privados, taxis o caminando.

1 Líneas de Colectivo

15, 29, 42, 44, 60, 63, 64, 65, 80, 107, 113, 114, 118, 130 (paran en Juramento, Virrey Vértiz, Cabildo o Mendoza).

Otras frecuentes cercanas: 41, 55, 57, 59, 67, 152, 168, 184 (en Barrancas de Belgrano o Belgrano C).

2 Tren

Si bien se puede llegar con la línea Mitre ramal Tigre, al bajar en estación Belgrano C (salida directa al barrio), esta no está en funcionamiento por el momento por obras.

3 Subte

Línea D: estación Juramento (6-7 cuadras a pie por Juramento).

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal lo rige?

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará oficialmente el martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Este nuevo ciclo estará regido por el Caballo de Fuego, el séptimo signo del zodíaco oriental. A diferencia del horóscopo occidental, los signos chinos se definen por el año de nacimiento y se repiten cada 12 años.

El Año del Caballo de Fuego promete ser un período de libertad, independencia, acción, pasión y valentía. La astróloga Susy Forte, en LA NACION, indicó que este signo simboliza el movimiento y la renovación de ideas e intereses, lo que augura una etapa productiva y de incesante avance hacia metas elevadas. El Fuego, por su parte, añade pasión, coraje y dinamismo. Es un año ideal para iniciar empresas, viajar y tomar decisiones valientes, aunque se advierte que la energía excesiva, si no se canaliza con mesura y templanza, puede derivar en conflictos e impaciencia.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

¿Cuándo se celebrará el Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires y cuáles son sus principales actividades?

Los festejos centrales del Año Nuevo Chino en la ciudad de Buenos Aires se desarrollarán durante cuatro días, del sábado 14 al martes 17 de febrero. De esa forma, se aprovecha el fin de semana largo de Carnaval. El epicentro de las celebraciones será el Barrio Chino, que abarca las intersecciones de Av. Juramento con Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe. Aunque el inicio oficial es el 17, habrá actividades previas, comenzando el domingo 8 de febrero.

La agenda es variada y gratuita para toda la familia. Esta propuesta cultural está organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina. Cuenta con el auspicio de la Embajada de la República Popular China en la Argentina y el gobierno de la Ciudad, y espera la participación de 288 comercios, instituciones y organizaciones de la comunidad china en el país.

Festejos del Año Nuevo Chino en el Barrio Chino Noelia Marcia Guevara / AFV

A continuación, el cronograma de actividades por los festejos del Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires: