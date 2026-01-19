Bastián tuvo una leve complicación: el abogado del padre dijo que la imputación en su contra por el choque “es un disparate”

MAR DEL PLATA.- El estado de salud de Bastián, internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) por lesiones de un choque en las playas del norte de Pinamar, tuvo una leve complicación que requirió un nuevo ingreso a quirófano para volver a colocarle la válvula de presión intracraneal que le habían retirado esta mañana.

Así lo informó Matías Morla, abogado de Maximiliano Jerez, padre del menor e imputado por lesiones culposas agravadas tras el accidente que sufrió el niño a raíz del choque del UTV en el que viajaba con una camioneta en La Frontera.

“Hasta ayer todo era festejo y hoy todo cambió”, dijo el profesional y refirió a este paso que llega luego de una primera intervención exitosa. Esta tarde se informó esta nueva cirugía: “(Los papás) están preocupados por las consecuencias neurológicas”, indicó en referencia a lo que pueda resultar de aquellos momentos iniciales en los que el menor recibió reanimación cardiopulmonar por una pareja de médicos y pudo haber tenido algún tipo de falta de oxígeno.

Matías Morla, abogado del padre de Bastián, hablo con la prensa al llegar al Hospital Materno infantil de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Morla asumió la defensa de Jerez, que se expone a una pena de prisión en suspenso. Según consideró el profesional, la imputación que le hizo el fiscal Sergio García, a cargo de la causa, “es un disparate”. “Ya tiene una pena natural que es peor que la judicial”, remarcó sobre el dolor que afronta no solo por lo ocurrido, sino por esta instancia de internación y complicaciones que afronta su hijo.

El abogado presentará ante la Justicia una versión escrita de lo ocurrido a modo de declaración, por lo menos hasta tanto Jerez encuentre certezas de la recuperación de su hijo. Por el momento permanecerá junto a él, en Mar del Plata.

En principio, apuntó todas las responsabilidades al conductor de la camioneta VW Amarok, al que acusa de afrontar a alta velocidad la subida de una duna que en la cima se encontró con el UTV donde viajaban Jerez, su hijo, la conductora y otros dos menores.

UTV, cuatriciclos y camionetas conviven en La Frontera con las familias que ingresan a la playa Marcelo Aguilar - LA NACION

“Se movió como por una rampa y provocó un choque (contra el UTV) tipo misil”, describió Morla, según datos que recogió del testimonio de Jerez y el aporte que le hicieron peritos de parte especializados en accidentología. “El conductor de la Amarok pende de un hilo”, arriesgó sobre la situación judicial que podría afrontar. Consideró que su accionar puede ser entendido como “un dolo eventual” ya que debería haberse representado el riesgo que implicaba para terceros al conducir la camioneta de manera, a su criterio, temeraria.

Morla arribó a media tarde al Hiemi, mientras a Bastián todavía lo estaban operando en quirófano para atender su complicación por un sangrado en la cabeza, según dejó trascender el propio abogado. Volvió a atender a la prensa luego de tomar contacto personal con Jerez y dijo que estaba “muy golpeado” por la situación que están viviendo con el niño.

“Hoy lo más importante es la salud”, insistió al dialogar con los medios y dejar postergada las derivaciones de una causa judicial que tendrá el próximo 23 peritajes toxicológicos sobre muestras de sangre de los responsables de los vehículos y otros accidentológicas, fijados para el próximo 26.

Bastián primero fue atendido en el hospital municipal de Pinamar y luego, trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

“Todo depende de la prueba y eso repercute en el expediente”, dijo. Y volvió a apuntar sobre el conductor de la camioneta Amarok, al que considera responsable del accidente y la magnitud que tuvo.

En cuanto al UTV en el que viajaban Bastián y su padre remarcó que se trata de un vehículo preparado para circular en arena y que marchaba “a 20 o 25 kilómetros por hora”. Y respecto de la mujer que conducía informó que recientemente fue madre: “No iba a exponer a tres chicos”, expresó.

Anticipó que van a pedir más elementos de prueba para sumar a la causa. Señaló los testimonios de dos testigos presenciales que podrían aportar datos reveladores sobre la dinámica del choque. Y también, en potencial, se refirió a la supuesta existencia de un tercer ocupante de la camioneta Amarok. “Se habría escapado y llevado un bulto”, dijo a LA NACION sin precisar qué elementos podrían haber intentado retirar u ocultar de la escena del accidente.