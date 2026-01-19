Cuál es el nuevo parte médico de Bastián, este lunes 19 de enero

El nuevo parte médico de Bastián difundido este lunes 19 de enero detalla las primeras señales alentadoras a una semana del choque en las dunas de Pinamar. El equipo de terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) detectó una reacción positiva en el paciente de 8 años tras modificar el esquema de medicamentos. El reporte oficial confirma la estabilidad hemodinámica del menor y describe los próximos pasos en su recuperación respiratoria.

¿Qué avances registra el reporte oficial?

El documento emitido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires destaca una evolución en la actividad neurológica del chico. “En las últimas 24 horas presentó respuesta parcial a estímulos y se le retiró el sensor de presión intracraneal”, indica el texto. Este dato constituye el primer progreso concreto desde su traslado en vuelo sanitario el jueves pasado.

Nuevo parte medico de Bastian

La extracción del dispositivo de monitoreo intracraneal sugiere una disminución en la presión cerebral. El niño sufrió múltiples fracturas de cráneo durante el impacto, situación que obligó a los cirujanos a colocar una válvula de medición tras la tomografía inicial. El estado general del paciente se mantiene bajo la calificación de grave, aunque con parámetros clínicos estables.

El nuevo esquema de medicación

Los especialistas del centro de salud marplatense aplicaron cambios en el tratamiento farmacológico durante las últimas 12 horas. El equipo suspendió los sedantes más profundos para despertar al niño de forma paulatina. Esta decisión médica busca “comenzar un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria y así evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”, según detalla el informe.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar Facebook

La respuesta a esta disminución de la sedación resulta clave para el pronóstico. El personal de la Red Provincial de Salud Mental asiste a los padres y familiares en el hospital mientras aguardan la evolución del cuadro en la unidad de cuidados intensivos.

Las cirugías previas y la causa judicial

El historial clínico de la última semana incluye intervenciones complejas. Bastián soportó dos operaciones abdominales en el Hospital Municipal de Pinamar y una tercera en el Hiemi para controlar las lesiones internas. El accidente ocurrió el lunes pasado en la zona de La Frontera, en Pinamar, cuando el vehículo UTV donde viajaba el niño, manejado por una amiga del padre, chocó contra una camioneta Amarok.

Luego del choque, una médica que se encontraba allí le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta la llegada de la ambulancia.

El accidente ocurrió en la zona de médanos conocida como La Frontera Marcelo Aguilar - LA NACION

La investigación judicial avanza en paralelo a la situación médica. Los vehículos imputados quedaron bajo preservación para la realización de pericias y así poder analizar las causas del choque. El fiscal Sergio García imputó al padre del menor, Maximiliano Jerez, por lesiones culposas agravadas. La justicia determinó que el hombre conducía el rodado con su hijo en la falda y sin cinturón de seguridad. El padre del niño, viajará a Pinamar en las próximas horas para prestar declaración indagatoria bajo la defensa del abogado Matías Morla.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.