Hasta cuándo sigue el “veranito” en el AMBA, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una semana inestable en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un informe de LN+, el organismo emitió una alerta de color amarillo por fuertes tormentas.

En ese marco, se estima que el fenómeno esté acompañado por lluvias intensas, posibilidad de granizo y vientos de entre 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas de 80 kilómetros por hora.

Veranito en Buenos Aires

21 OCT ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-50 mm con ráfagas ≥ a 80km/h

🧊 Granizo



🌬️ #Viento

🟨 35-55 km/h con ráfagas ≥ a 80 km/h



🌬️ #Zonda

🟨 30-45 km/h con ráfagas ≥ a 65 km/h



📲 Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/FlsFQ9g2Oi — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 21, 2025

El clima para esta semana en la ciudad de Buenos Aires

El último informe que emitió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, reflejó la inestabilidad que se espera a lo largo de la semana. Pese a la alerta amarilla que rige para este martes, en la ciudad y alrededores, las tormentas recién llegarán el miércoles por la tarde.

El clima en la Argentina, region por region

El jueves se prevé una jornada de 19° de temperatura mínima y 30° de máxima, con gran nubosidad. El viernes, en tanto, el tiempo será lluvioso durante todo el día, con poca amplitud térmica, que rondará entre los 20° y 23°.

Día por día, así estará el clima esta semana en la ciudad de Buenos Aires

De cara a estos fenómenos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: