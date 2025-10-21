Hasta cuándo sigue el “veranito” en el AMBA, según el SMN

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas en la región centro del país; se estima que el fenómeno esté acompañado por lluvias intensas, posibilidad de granizo y fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una semana inestable en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un informe de LN+, el organismo emitió una alerta de color amarillo por fuertes tormentas.
En ese marco, se estima que el fenómeno esté acompañado por lluvias intensas, posibilidad de granizo y vientos de entre 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas de 80 kilómetros por hora.
El clima para esta semana en la ciudad de Buenos Aires
El último informe que emitió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, reflejó la inestabilidad que se espera a lo largo de la semana. Pese a la alerta amarilla que rige para este martes, en la ciudad y alrededores, las tormentas recién llegarán el miércoles por la tarde.
El jueves se prevé una jornada de 19° de temperatura mínima y 30° de máxima, con gran nubosidad. El viernes, en tanto, el tiempo será lluvioso durante todo el día, con poca amplitud térmica, que rondará entre los 20° y 23°.
De cara a estos fenómenos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estacionar los vehículos bajo los árboles.
- Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.
