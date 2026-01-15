Hay alerta naranja por tormentas y calor extremo para este jueves 15 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 15 de enero hay alerta amarilla y naranja por tormentas para el centro del país, así como alerta por calor extremo para el AMBA, donde la advertencia es de color naranja.

La alerta por tormentas y lluvias rige para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.

En el caso de las provincias donde figura alerta amarilla, se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad a lo largo de la mañana, que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las provincias con alertas meteorológicas de este jueves 15 de enero

En cambio, en los distritos donde la alerta es naranja (Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y San Luis) se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas están cargadas con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Esto se materializará sobre todo a partir del mediodía.

En ambos casos las lluvias y tormentas ayudarán a bajar la temperatura general que este miércoles había llegado a superar, en algunos casos, la barrera de los 35°C. Además, las precipitaciones beneficiarán a las zonas afectadas por incendios.

Las zonas bajo alerta amarilla y naranja por altas temperaturas

Por otro lado, el SMN emitió un par de alertas por altas temperaturas que alcanzan a diferentes localidad del Área Metropolitana de Buenos Aires como Cañuelas, Ezeiza, San Vicente, La Matanza, Merlo, Berazategui, Quilmes y Lanús con máximas de hasta 33°C.

No obstante, se emitió una alerta naranja para la ciudad de Buenos Aires. Allí se espera una jornada con máxima también de 33°C, pero una sensación térmica que puede ascender hasta los 35°C. Se tratará de una jornada mayormente nublada, con 50% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde. Según advirtió el SMN, estás temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

En el sur de Chubut hay alerta amarilla por viento. El área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, no descartando intensidades superiores de manera local.